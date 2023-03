Inma Rubiales: “Mi padre pensaba que yo copiaba lo que escribía y estaba asustado”

Hay vidas que parecen inverosímiles, soñadas por un narrador desaforado, un ángel o un fabulador que no distingue la realidad de los sueños. Inma Rubiales (Almendralejo, Badajoz, 2002) cumplirá este mes de marzo 21 años, estudia Publicidad y Relaciones Públicas en Sevilla y ya sabe lo que es tener un gran éxito: a los 17 años publicó en la plataforma Wattpad su novela ‘Un amigo gratis’ y tuvo más de cinco millones de lectores. La cifra se escribe con facilidad, pero hay países o comunidades autónomas que no tienen la cuarta parte de habitantes. Ese libro le abrió las puertas de Planeta, que le ha publicado dos novelas ya, ‘Hasta que nos quedemos sin estrellas’ (2022) y ahora llega ‘El arte de ser nosotros’ (Planeta, 2023), del que ha venido a Zaragoza para firmar ejemplares en la Librería General.

“¿Desde cuándo escribo? Desde muy pequeña. Desde que sé leer en realidad. Empecé pronto, con seis años, pero realmente creo que fue con nueve años cuando escribí mi primer libro: una novela titulada ‘Un caso misterioso’”, dice. Al lado de su casa en Almendralejo tenía la Biblioteca Pública y no muy lejos una librería. “Entonces, leía todo lo que caía en mis manos de Gerónimo Stilton, Elisabetta Dami, en realidad. Creo que yo era imaginativa y creativa, y asimilaba sus libros con facilidad -dice-. A la vez era una joven muy tímida, introvertida, y mis padres estaban muy preocupados. Querían que hicieran cosas y más cosas, muchas actividades, y me apuntaron al conservatorio”.

En teoría Inma Rubiales tenía que aprender a tocar el violín. Y debió hacer sus tentativas, pero pronto se impuso su auténtica vocación: las letras. “En el cuaderno de las partituras escribí mi primera novela. Y la subí a esa plataforma para escritores. Recuerdo que fui a la Biblioteca y les llevé, con total desparpajo, el libro y le dije a la bibliotecaria: ‘Querría dejar aquí mi novela por si alguien quiere leerla’. No recuerdo cómo me miró, pero ella me conocía muy bien”. Publicaba todos lo viernes un artículo en las redes sociales, en Wattpad.

Un día se enteraron el padre y la madre. “Recuerdo que mi padre subió a la habitación y me dijo, más asustado que otra cosa, que no se podía plagiar, que era peligroso y que podía ser objeto de denuncia. Pensó que a los once años o así escribía muy bien, y que lo copiaba todo. Y le dije que todo nacía de mi cabeza, que ni había plagiado ni copiado a nadie”. Con su madre -maestra, psicóloga y pedagoga, dueña de una cuidada biblioteca personal- pasó algo semejante. Había impreso el título de su novela y se lo daba a todo el mundo, y llegó a su madre. “Ella también se asustó. Y yo también. Pensé que nunca más me iba a dejar entrar en internet o algo así”. La sangre no llegó al río e Inma Rubiales siguió con sus escritos y con sus éxitos en la red, que cristalizaron primero en ‘Baile’, más tarde en ‘Un amigo gratis’, luego en ‘Hasta que nos quedamos sin estrellas’ y ahora con ‘El arte de ser nosotros’.

Inma Rubiales sorprendió a sus propios padres: poco a poco abandonó el violín sin que nadie se enterase. A. C. /Heraldo.

“A medida que vas evolucionado te interesan otros autores: pasé a Blue Jeans, luego Carolina Casado, que sigue siendo una de mis favoritas, y a Susan Collins. Y obviamente me fui decantando por una literatura romántica. Poco a poco vas dando el salto hacia otros libros, entre ellos el Quijote, que he leído en su castellano más clásico”.

Dice Inma Rubiales que al principio no tenía lectores, pero luego muchos. Con sus dos últimas novelas dio el salto a Latinoamérica. “Aprendo a escribir todos lo días. Con los proyectos que hago, con el riesgo, con las lecturas. Hay escritores de tramas y de personajes; yo soy de lo segundo. Mis tramas son sencillas, pero mis personajes evolucionan, tienen conflictos. Al fin y al cabo soy hija de maestra, pedagoga y psicóloga, que todo eso es mi madre, y algo se me habrá pegado”, dice con una sonrisa en los labios.

“Yo escribo de amor. Romances. Pero también historias contemporáneas sobre la convivencia, relaciones de pareja, violencia sexual, cuestiones de estudios, la libertad, el aprendizaje. Me interesan los temas de formación, los viajes, y por supuesto el amor. El amor romántico, variado. No suelo abordar el sexo de manera explícita, hay algunos tabúes que siguen ahí, pero tampoco huyo de mi responsabilidad. Los lectores se sienten muy cómplices”, dice la joven. Y no parece exagerar. Muestra fotos de sus libros que le mandan los lectores: están atiborradas de pos-it de todos los colores. “La gente siempre dice que el amor consiste en sentir mariposas”, dice.

“En ‘El arte de ser nosotros’ (Planeta, 524 páginas) habla del amor entre Logan, un joven tatuador, he tenido que documentarme mucho, y una joven escritora. Hablo del duelo, al fin y al cabo a él se le ha muerto su novia. Y hablo de esa joven Leah, que es escritora secreta, que oculta lo que hace, los escritores siempre somos inseguros, y que debe sobreponerse a las apariencias: Logan y ella son como la noche y el día, no estaban hechos el uno para el otro, pero todo puede pasar. En el fondo en mis libros por eludir ni se elude la muerte, y siempre hay un poco de reflexión. Lo que me preocupa son los sentimientos y la condición humana”, dice Inma Rubiales de una novela que también aborda otras matices: la amistad, la ternura, el miedo y la incertidumbre. Algunos críticos y lectores han dicho que es una oda a la amistad y a la pasión.

Inma Rubiales recuerda que en Madrid hicieron cola más de 400 personas. En Sevilla más de 350. ¿Qué pasará en Zaragoza?