La fotógrafa de los opiáceos

Hermoso título el dado en castellano al último documental de Laura Poitras, realizadora de larga trayectoria en este género que dedica parte, solo una parte, de su nuevo trabajo a abordar la crisis de los opiáceos en Estados Unidos. En España, este largometraje se titula ‘La belleza y el dolor’, mientras que en su versión anglosajona va al grano: ‘All the Beauty and the Bloodshed’. O sea, que, además de a la belleza y al arte, este documental se adentra en la muerte, en el derramamiento de sangre y vidas, expresados a través del testimonio de la fotógrafa Nan Goldin. De esta se sigue su trayectoria personal y artística y su relación con el OxyContin y su posterior lucha contra la familia Sacker, propietaria de la empresa fabricante del potente opiáceo que ha dejado, por el momento, medio millón de muertos en Estados Unidos.

Galardonado con el León de Oro en Venecia en 2022 y candidato al Óscar al mejor largometraje documental, el de Laura Poitras es un trabajo interesante aunque no alcanza el nivel del que tanto éxito le dio en 2014, ‘Citizenfour’, sobre Edward Snowden, merecedor del Oscar al mejor documental. Ahora, Poitras firma un buen trabajo pero no por ello convence, porque se mueve en tres planos que nunca llegan a fundirse. Por un lado, da absoluto protagonismo a Nan Goldin, abordando su vida. Por otro, ofrece un atractivo retrato de Nueva York, con repasos a la bohemia, a las drogas, a la cultura, con la presencia de directores, actores, críticos. Entre los primeros aparece John Waters, con Divine y algunos de los que participaron en ‘Pink Flamingos’.

Finalmente, está la parte dedicada a la campaña contra los que se enriquecieron con el OxyContin. Aquí es donde se echa en falta lo más importante para mí de este documental: el rastro mortal de ese opiáceo en las vidas de cientos de miles de personas y en sus familias. Interesante.