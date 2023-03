Infancias para el cine

Entre las mejores películas españolas del año pasado, varias de ellas, como ‘La maternal’ y ‘Cinco lobitos’, giraban en torno a la maternidad y a la niñez. Las dos estaban en la lista de los Goya.

También, en la de candidatas a los Óscar, en la categoría de mejor película en lengua no inglesa, hay dos filmes, ‘The Quiet Girl’ y ‘Close’, en los que los protagonistas son niños que cargan con unos cuantos problemas pese a su corta edad.

El cine ha dedicado bastantes títulos a la infancia, y no solo a contar historias de niños prodigio, sino también a narrar los dramas de otros, dramas contados como una ficción, aunque partiesen de una realidad muy cruda. Imposible, por ejemplo, olvidar ‘El Bola’, de Achero Mañas, sobre un chaval maltratado por su padre.

Difícil de olvidar, igualmente, un documental francés que dirigió el año pasado Sébastien Lifshitz. Se titulaba ‘La niña’ y seguía el recorrido de un niño de siete años que se sintió chica desde siempre y que pedía ser tratada como tal. En tal empeño contaba con la ayuda de sus padres. Era un documental hermoso, que desarrollaba una historia no exenta de dolor, pero en el que no había ruido, ni furia, en el que se huía del exceso y la manipulación de algunos sectores y sólo se exigía que el derecho a ser lo que se sentían fuera atendido. Viéndolo, yo pensé en todos los niños que siempre se supieron niñas, y en todas las niñas que siempre se supieron niños. E imaginé el recorrido que muchos de ellos tuvieron que hacer, que para la mayoría no sería ni ha sido fácil.