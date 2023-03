Daniel Aquillué, el 'bestseller' al que le dijeron que así no se escribía de historia

¿Se imagina ser un ‘bestseller’ hablando sobre el siglo XIX? Suena difícil, ¿verdad? Pues el historiador Daniel Aquillué (Zaragoza, 1989) lo ha conseguido. Y no solo eso sino que, además, hoy suma más de 22.000 seguidores en redes sociales, donde desde hace varios años hace divulgación sobre su pasión: la historia, y en concreto, esta etapa histórica.

Hace tan solo unas semanas publicaba ‘España con honra’, una historia “desmitificadora” de esta época sobre la que, asegura, es imprescindible tener conocimiento. ¿El motivo? Que, como explica, “prácticamente todo lo que vivimos hoy se fraguó en el siglo XIX”. Algo tan básico como el nombre que hoy llevan calles y vías, la colocación de estatuas y bustos en lugares públicos como plazas y parques e incluso ¡la tortilla de patatas o las croquetas! Sí, buena parte de esto se fraguó en el siglo XIX. “Hace falta entenderlo para comprender mucho de lo que hoy vivimos, también a nivel geopolítico”, reivindica.

A lo largo de sus casi 300 páginas, Aquillué hace un análisis de la última guerra dieciochesca, la guerra de la Independencia, o del reinado de Fernando VII, así como de figuras como la reina Isabel II o el ministro Godoy, de los que “muchas de las cosas que hoy han pasado a formar parte del imaginario colectivo no son como se nos dijo”, admite. Por eso es tan necesario seguir divulgando sobre esta etapa tan compleja y, de paso, despertar el interés de la ciudadanía.

Sin embargo, el escritor no solo habla de los grandes nombres de la época. También dedica unas cuantas páginas a los pequeños y a los menos conocidos. Se refiere a personajes como Jacinta Martínez de Sicilia, la que fue esposa de Espartero; o Clemente Orcada, quien fue un buen amigo de Melchor Luna, más conocido como Chorizo, un personaje que, allá por 1838, habitaba en la zona de las Cinco Villas y que protagonizó algunos de los motines antiabsolutistas de la época. “Hoy pocos saben de su existencia, pero realmente con el paso del tiempo se ha demostrado que fueron ellos quienes hicieron que las cosas fueran como fueron”, explica.

Tan solo unas semanas después de su publicación, ‘España con honra’ lanzaba una segunda edición, superando los 3.500 ejemplares. Nada mal para un joven al que, mientras estudiaba, le dijeron que su tono "no era el adecuado para escribir de historia", recuerda. De hecho, esta publicación se encuentra entre los libros más vendidos de no ficción en Aragón desde su publicación el 18 de enero. “Según datos de las librerías, las dos últimas semanas ha sido el más vendido en Aragón en categoría de no ficción”, explica el zaragozano. También en Amazon se encuentra entre los 10 más vendidos de su categoría.

Más de 22.000 seguidores

Sin embargo, no es la primera vez que Aquillué triunfa divulgando sobre historia. Ya lo hizo con su libro anterior, ‘Guerra y cuchillo’, del cual se distribuyeron más de 3.000 ejemplares. “Para mí es un orgullo. De joven, en la universidad, soñaba con dedicarme a compartir lo que me apasiona. Creo que la historia puede ser amena si es bien contada y se trabaja en el mensaje. Para mí esto es un regalo y espero poder seguir así mucho tiempo”, reivindica.

Tras doctorarse en Historia Contemporánea por la Universidad de Zaragoza con la tesis titulada ‘El liberalismo en la encrucijada: entre la revolución y la respetabilidad 1833-1843’ -la cual obtuvo una mención honorífica de la Cátedra Cervantes de la Academia General Militar-, en la actualidad trabaja como profesor de Historia en la Universidad Isabel I, con sede en Burgos: “Otro sueño cumplido”. Al mismo tiempo, el historiador jamás ha dejado de divulgar historia, también a través de sus redes sociales.

“Creo que son un recurso muy útil para llegar a otro tipo de público. Al final, la historia ha de llegar a todo el mundo, no solo a quienes deciden investigar o estudiarla a fondo”, reivindica. “Quienes tenemos la investigación y divulgación (no entiendo la una sin la otra) histórica como oficio, no debemos desdeñar ningún medio para el fin de explicar la historia en su complejidad, de ponerla en valor y lograr despertar el interés de la gente. Necesitamos saber de dónde venimos, para saber a dónde nos dirigimos”, concluye.