¿Por qué las películas duran ahora tanto?

BABYLON 188Min, AVATAR193Min, BLONDE 167Min, ELVIS 160Min, THE FABELMANS 151Min, BARDO 160Min, TÁR 158Min, TOP GUN 131Min, ALL QUIET ON THE WESTERN FRONT 148Min, EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE 140Min, BLACK PANTHER 162Min, TRIANGLE OF SADNESS 148Min...

What's going on,fellas?? pic.twitter.com/z7Z08TkA2v