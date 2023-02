‘Los Fabelman’: Entre la familia y el cine, el genio

Repaso los títulos firmados por Steven Spielberg, desde la sorprendente ‘El diablo sobre ruedas’, de la que han pasado más de cincuenta años, y compruebo que hasta en sus altibajos, sus bajos han sido también grandes películas. De su cine, me sigo quedando con ‘La lista de Schindler’, ‘Salvar al soldado Ryan’ y ‘El puente de los espías’, aunque igualmente disfruté muchísimo con ‘E.T.’, ‘El imperio del sol’, la saga de Indiana Jones y muchas otras. De ‘Los Fabelman’ me he quedado con el buen sabor de boca que dejan las películas que, además de estar muy bien hechas, son bonitas, cuentan una historia muy bien escrita y dirigida, y te llenan de emociones. Esa es, sospecho, la magia del cine de Spielberg, que, además de un talento enorme, posee un don especial para llegar al espectador.

'Los fabelman' **** Director: Steven Spielberg. Guión: Tony Kushner y Steven Spielberg. Intérpretes: Michelle Williams, Paul Dano, Gabriel LaBelle, Seth Rogen. Estados Unidos, 2022. 151 minutos.

En ‘Los Fabelman’, el director nos acerca a su infancia, a su familia y al momento en el que descubrió el séptimo arte. Con unos actores tan auténticos que dejamos de ver al intérprete para solo ver al personaje, y con una Michelle Williams en estado de gracia, Spielberg describe su primer contacto con una cámara, su deseo de filmarlo todo, sus rodajes adolescentes, los de su primera juventud y, secuencia a secuencia, presenta a sus padres, a sus hermanas, a él mismo, ese niño judío no siempre bien recibido. Spielberg parte de su propia historia y, como ha hecho casi siempre, no echa mano de efectos especiales o espectáculos visuales ni incluye en sus argumentos elementos rebuscados. Todo en su cine es directo, está vivo y va en busca de nuestras emociones.

Creo que Steven Spielberg ha hecho obras más importantes, lo que no quiere decir que ‘Los Fabelman’ no se corresponda con lo que de ella se espera y más. Atrapa por su historia, por sus personajes, por lo bien hecha que está, por sus referencias cinematográficas, con John Ford a la cabeza, y porque es una película hermosa, capaz de emocionarnos.