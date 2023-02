Un director y sus mundos de fantasía

Al sueco Ruben Östlund le han concedido dos veces la Palma de Oro en Cannes en los últimos años. La primera por ‘The Square’, un filme atractivo, a ratos incluso hipnótico, pero que nunca formará parte de las películas de mi vida. La segunda, por ‘El triángulo de la tristeza’ –ya saben, ese punto en el entrecejo que, al fruncirlo porque las cosas no van como nos gustaría, nos deja unas cuantas arrugas–, un filme con elementos sorprendentes, personajes atractivos y secuencias bien hechas y, al mismo tiempo, una producción a la que, es el signo de los tiempos, le sobran, como poco, cincuenta de los ciento cuarenta y siete minutos que dura. Una puntualización: no me molestan las películas largas, solo aquellas que lo son innecesariamente.

Tras un largo preámbulo, que yo hubiera condensado en cinco minutos, en el que el director se recrea en la selección de un grupo de hombres modelos, Östlund nos lleva hasta un restaurante en el que una pareja, él modelo, ella influencer, discuten sobre quién de los dos ha de pagar la cuenta. Tras esta interminable secuencia en la que, se supone, se aborda el rol de cada uno en la pareja, etc, etc, vamos a la faena, o sea, a lo que realmente ha de importar al público. Al menos, a lo que a mi me parece importante como crítica y lo que me resulta atractivo como espectadora. O sea, cuando reúne a sus personajes en un crucero de lujo, donde comienza su sátira al mundo de la moda, léase, no tanto moda en sí como postureo, ‘influencers’ engaña bobos, millonarios pasados de rosca y todo lo que se desee añadir. Es, entonces cuando ‘El triángulo de la tristeza’ alcanza sus mejores momentos y se convierte en una buena película, cuando nos hace sonreír y desvela su carácter crítico, cuando se transforma en un limón muy ácido y nos lleva a su momento álgido, allí, en esa isla en la que nos hará contemplar el delirio. Una película a la que le sobra mucho principio, pero que va creciendo hasta llegar a un divertido final de traca.