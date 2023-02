El gran momento del aragonés Nacho Lamar: pica en la pasarela madrileña y nuevo perfume

El trampantojo, lo que parece una cosa y es otra, la ideas de transformación y de reciclaje, tan en boga, sobrevuelan el universo creativo de Nacho Lamar que esta semana vive un importante momento debutando en la Mercedes Benz Fashion week, la reunión en torno a la moda más importante de España. El hito se une a la reciente presentación de los uniformes del recién inaugurado hotel de lujo de Canfranc, que son creación suya.

Ajeno a estrellatos fulgurantes, este creador lleva años formándose y explorando diversos caminos en la moda que a estas alturas le hacen propietario de un estilo reconocible. La sastrería, el reciclaje con toques surrealistas y el gusto por los accesorios forman parte del ADN de L’Amar Contemporary, la firma con la que opta estos días al Premio Allianz EGO Confidence in Fashion.

De momento, la experiencia no puede estar resultando mejor para Lamar, según cuenta él mismo a HERALDO desde Madrid: "Estoy muy contento porque está siendo un empujón tanto moral como empresarial". Lamar no solo está aprendiendo de otros compañeros y haciendo contactos sino que está vendiendo. "Y con gente que repite". Lamar dice que no siente que esté compitiendo, «el premio se nos ha olvidado». En cualquier caso, este viernes tendrá que defender su colección ante un jurado formado, entre otros, por la modelo Nieves Álvarez y la directora de la MBMFW, Ana Rodríguez. El domingo se sabrá el ganador.

El perfume de L'Amar Conteporary. L'Amar Contemporary

En coincidencia con su estreno en la pasarela madrileña, L’Amar Contemporary presenta también una fragancia, que completa su propuesta de moda titulada ‘Esto no es una colección’. Fiel a esta filosofía, el perfume lleva el nombre de ‘Esto no es un jarabe’. Se presenta bajo la apariencia de una medicina, con dos frascos. Uno con una pipeta y otro, un vaporizador vacío, de para echar cada vez la cantidad de perfume que se desee a usar. El aroma, con notas florales y de café es el resultado de la colaboración del diseñador zaragozano con el perfumista internacional Joaquín Cisneros y el director creativo de la perfumería de L’Amar, Marcos Ronsano.