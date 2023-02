¿Nuevo mensaje de Shakira a Piqué en San Valentín cantando "podría matar a mi ex"?

Hace tiempo que Shakira dejó las indirectas a la hora de mostrar su resentimiento hacia su ex pareja, el exfutbolista Gerard Piqué. Por eso han sido muchos los que han visto en el último vídeo de Tiktok de la colombiana un nuevo mensaje para el deportista catalán.

Primero fue la canción 'Te felicito', con Rauw Alejandro, con la que empezó a lanzar pullas al padre de sus hijos. "Te felicito qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa…”, cantaba entonces la colombiana.

En octubre de 2022 y en colaboración con Ozuna salió 'Monotonía', también con letras, al parecer, dedicadas a su expareja: "Te olvidaste de lo que un día fuimos y lo peor es que no fue culpa tuya, ni tampoco mía Fue culpa de la monotonía".

El "perdón que te sal-pique" sonó por primera vez en enero de este año. La cación producida por Bizarrap no tardó en llegar a lo más alto de las listas y batir récords con mensajes esta vez no solo dedicados al futbolista, sino también haciendo referecia a su actual pareja, Clara Chía.

Mensaje de Shakira en San Valentín

Con todos estos antecedentes, no es de sorprender que su vídeo publicado precisamente, este 14 de febrero, día de San Valentín, sea una nueva referencia a la pareja. En las imágenes aparece la cantante fregando el suelo de su cocina, vestida totalmente de negro y con una botas de alto tacón, mientras entona el tema de la película 'Kill Bill de Quentin Tarantino 'I might kill my ex'.

"Tal vez, tal vez yo mate a mi ex, no es la mejor idea. Su nueva novia es la siguiente, ¿cómo llegué hasta aquí? Tal vez yo mate a mi ex, aunque todavía lo amo. Prefiero estar en la cárcel que sola", reza la letra de la canción traducida en español.

Karol G, su siguiente colaboración: 'TQG'

El vídeo coincide con el anunci de la artista colombiana de su próxima colaboración con Karol G, con la que lanzará una canción titulada 'TQG'.

Karol G. asistió el mes pasado a un juego de baloncesto en EE.UU. luciendo una camiseta con el mensaje 'Te quedó grande', lo que anticipaba esta colaboración. Ahora, en una entrevista con el New York Times reconoció que hace así realidad su sueño de cantar con Shakira, con la que comparte algo más que la nacionalidad. También dejado plasmado en sus últimos éxitos sus tropiezos amorosos.

Shakira, una sirena en la portada de su nueva canción 'Copa vacía'

Además, Shakira tiene, al parecer, un nuevo lanzamiento musical, un tema que lleva el título de 'Copa vacía' y en cuya portada aparece vestida como una sirena y con los brazos amarrados.

La canción, de la que solo se conoce el título, un trozo del estribillo y una imagen, se ha filtrado por un fallo desde una plataforma de música online, según indican varios medios.

Según se desprende de la foto de la portada divulgada en redes sociales, esta vez la canción está realizada en colaboración con el también músico colombiano Manuel Turizo, una de las estrellas de la música latina del momento.

“Hace rato tengo sed de ti, yo no sé por qué, quedo con ganas de más y queriendo beber de una copa vacía”, es el estribillo que la cantante de Barranquilla ha incluido en el avance del tema que, según anuncia, será dado a conocer por completo en breve.