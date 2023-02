Gerard Piqué y Clara Chía, paseando de la mano por Barcelona

De las caras serias y las salidas en coche a caminar de la mano ante los reporteros. Así hemos visto a Gerard Piqué y a Clara Chía por las calles de Barcelona. En todo momento muy sonrientes, el deportista no ha dudado en responder a los periodistas con su habitual ironía cuando le preguntaban por el cumpleaños de su amada. "Pero, ¿qué te has tomado? Mañana no es el cumpleaños. ¿Qué cumpleaños?", interrogaba el ex de Shakira. Y es que, eran muchas las informaciones que apuntaban que era el aniversario de la joven catalana, que soplará 24 velas el 19 de abril.

Sin embargo, aunque las amplias sonrisas intentaban aparentar una absoluta normalidad y naturalidad, lo cierto es que también había nervios. Tantos que Clara no pudo evitar golpearse con una valla en medio de la vía pública. Un golpe sin consecuencias que, lejos de provocar la preocupación de su novio, desató una sonora carcajada.

Un cambio de actitud que ya pudimos ver el pasado domingo cuando el exjugador del Barça acudió a una jornada de la King's League que preside junto a Clara. Mientras veían el partido en el que participan estrellas del balompié junto a 'streamers' de habla hispana desde su palco habitual, no dudaron en besarse sin importarles que estaban rodeados de gente.

Después de informaciones que apuntaban a que la joven estaba pasando por momentos difíciles por la presión mediática, estas nuevas imágenes parecen reforzar su posición como novia oficial. Eso sí, se sorprende al verse rodeada de reporteros y se le escucha decir: "Oye, ¿es normal?".