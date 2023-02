Bob Pop: "Yo viviría en Zaragoza si no fuera por ese clima demoniaco"

Este fin de semana vuelve a Zaragoza tras los Premios Feroz, ¿cómo los vivió este año?Fue una ceremonia estupenda, con un guion maravilloso. Yo me lo pasé muy bien y el discurso de Pedro Almodóvar fue fantástico.

¿Es partidario de que se vuelva a celebrar en Zaragoza?Sí, basta de centralizar, hay que hacerlo todo en Zaragoza. Primero por lo bien que nos cuidáis y segundo, porque es alucinante ver al público delante del Auditorio con ese frío pelón y ese cierzo asesino, aguantando ahí como jabatos, aplaudiendo a la gente. Da muchísimo gusto. Zaragoza es nuestro lugar natural.



NOTICIAS RELACIONADAS En libertad con cargos el productor detenido por una supuesta agresión sexual a Jedet en la fiesta tras los Premios Feroz

Jedet denunció al productor Javier Pérez por agresión sexual tras la fiesta posterior a los Premios. Usted también declaró haber sufrido acoso por su parte.Es un señor que se pasó la noche intentando comerme la boca frente a mi resistencia. Fue desagradable. Es el típico señor que cree que tiene potestad una vez que se pone como las 'grecas' para hacer lo que le da la gana y alguien le paró los pies, cosa que me parece muy bien y siento no haber sido yo, pero bueno, en esos momentos era simplemente un pesado al que había quitarse de encima. Pero claro, luego ya con Jedet llegó mucho más lejos, al insulto, al manoseo, a cosas que yo no hubiera soportado tampoco.



NOTICIAS RELACIONADAS Primeras declaraciones de Jedet tras la denuncia por agresión sexual en Zaragoza

¿Llegó a hablar con Jedet?No, no, no, ni siquiera la vi en la fiesta. Yo me fui como a las 3.00 o así y claro, y ya cuando me fui el señor estaba a tope. Me imagino que a las 5.00 era un 'gremlin'.



Parece que usted ya es un habitual por tierras aragonesas. Ahora trae al teatro de las Esquinas ‘Los días ajenos de Bop pop’ este sábado y domingo. ¿Qué va a encontrar el público?Pues se van a encontrar conmigo en estado puro. Se van a topar con un espectáculo que mezcla géneros: comedia, cabaret intelectual, libros, vida, trabajo, teorías locas,… Pues una hora y media conmigo, dándolo todo y disfrutando mucho del público. Quienes vengan van a salir con conocimientos sobre autores y libros que no tenían y que les voy a ahorrar un montón de tiempo y de dinero. Se van a reír muchísimo, van a estar como en casa, hay cosas de España que no sabrán hasta que yo se las cuente y es muy divertido y muy emocionante.

¿Nos hace un adelanto de esos descubrimientos?Mi tesis fuerte de este espectáculo es que la primera transición española acaba cuando Bárbara Rey cuenta que tuvo una noche de amor con Chelo García Cortés, y a partir de ahí lo desarrollo todo.



¿Qué es lo que más le gusta de Zaragoza?La gente, que queda, muy populista, pero es que es verdad, es que sois súper amables. Y luego es una ciudad como muy desconocida, muy afrancesada, muy muy chula, muy cómoda. Yo viviría en Zaragoza si no fuera por ese clima demoniaco. Yo tengo una amiga muy querida aquí, a la que vengo a ver con frecuencia, y ella me dice siempre que la culpa es mía porque llevo el frío, pero todo el mundo sabe que lo teníais antes de que yo llegara.

Su serie 'Maricón perdido' tuvo una gran acogida del público, ¿se la esperaba?La verdad es que no, y solo me da alegrías. Ha sido maravilloso ver cómo, aún hoy, después de años de del estreno, me siguen llegando mensajes de gente que la ha visto, que se ha emocionado, que le ha encantado. La verdad es que ha sido un error del sistema precioso.



¿Cómo convenció a Pedro Almodóvar para que apareciese?

Pues porque es muy fácil. Es que Pedro Almodóvar es tan generoso y tan amable. Solo tuve que pedírselo con ojitos de cachorro y es verdad que lo leyó y le gustó. También hay mérito mío. Bueno, y que le invité a cenar, que también hace. Hasta que no apareció en el set no me lo creí. Y la verdad es que es muy disciplinado como actor.



Se estrenó también en Estados Unidos.Bueno, pues estuvo muy bien. De hecho, en Estados Unidos ganamos un premio Glass a mejor serie en español. Son los premios que reivindica la presencia LGTBI en medios de comunicación y bueno, nos llevamos uno.



¿En que está trabajando ahora?

Pues mira, tengo un montón de proyectos: en junio saco un nuevo libro y quiero hacer la segunda temporada de ‘Maricón perdido’, una obra teatral, cosas para tele, podcast, ... Pues de todo, porque no me aburro nada. Mi objetivo es pasármelo bien.



En 2019 anunció que sufre esclerosis múltiple, ¿se considera un ejemplo de superación?

Sí y no, es decir, yo lo hago, pero también quien no quiera o no pueda es igual de buen ejemplo. No tenemos que subrayar lo épico porque yo tengo el privilegio de que tengo un marido que me cuida, de que me puedo permitir un cuidador, de que tengo un buen tratamiento médico de la Sanidad pública y que tengo este carácter un poquito kamikaze, pero no tengo porque ser el ejemplo a seguir.



¿Diría que es afortunado?Me siento afortunado y privilegiado. No quiero que eso se me olvide nunca. Era mi sueño dedicarme a esto. De hecho, es tan guay que todavía no me lo creo mucho. A veces pienso que hay como una conspiración para que me lo crea. Ni en mis mejores sueños lo hubiera imaginado.