Bob Pop cuenta que el productor acusado en los Feroz también le acosó: "Yo le esquivaba como podía"

El humorista Bob Pop (Roberto Enríquez) ha confesado esta mañana que el productor detenido durante la fiesta posterior a la entrega de los Premios Feroz que se celebró en Zaragoza también le estuvo acosando esa noche. El actor participó en la ceremonia celebrada en la sala Multiusos del Auditorio, en la que protagonizó un monólogo muy aplaudido sobre las condiciones laborales precarias en el periodismo, y después acudió al evento posterior que tuvo lugar en el Espacio Ebro de la Expo. El colaborador del programa 'Hoy por Hoy' de la Cadena Ser ha relatado en directo este lunes cómo el acusado, Javier Pérez Santana, se acercó a él en un momento de la fiesta y tuvo que "esquivarlo".

Pérez Santana fue detenido este domingo por presuntamente haber realizado tocamientos a la actriz Jedet y puesto en libertad con cargos tras declarar ante el juzgado. Antes de que se produjeran estos hechos, que tuvieron lugar a última hora, el actor cuenta: "Yo estaba hablando con gente y él vino como tres veces a intentar comerme la boca sin mi permiso mientras yo le esquivaba como podía pero, ¿sabes qué pasa?, yo en ningún momento pensé que eso se podía denunciar. Pensé, bueno, pues me ha tocado mi cuota de borracho baboso que te toca en todas las fiestas y te aguantas".

Problema generacional

El también escritor y crítico ha reconocido durante el programa que dirige la periodista Àngels Barceló que en ese momento no pensó que podía haber emprendido alguna acción contra el acosador, reacción de la que se lamentó y que achacó a la cultura de no darle importancia a este tipo de conductas. "Pienso, ostras, qué mal educados estamos (mi generación, mi cultura...) pensando que tienes que asumir que eso es lo normal. Y lo que me parece un avance enorme es que no tengamos que asumir que eso es lo normal".

Ha añadido que "seguramente hice mal", pero ha reconocido que "en mi cabeza no estaba, y me parece muy importante que con la nueva ley asumamos que ya no hay cosas que no tenemos por qué aguantar ni de un borracho ni de nadie".

Durante su confesión ha recordado que al tener que moverse en silla de ruedas, por la esclerosis múltiple que padece, tenía más dificultades para evitar al productor. El madrileño ha tirado de su característico sentido del humor para relatar la violenta situación en la que se encontró, rodeado de otros invitados, cuando se acercó el productor y no supo qué hacer. "La cosa tenía más coña porque soy un tío en una silla de ruedas a quien estás acosando, que no se puede mover. Pensé, en algún momento enciendo la silla y me voy de aquí, pero había un montón de gente a la que habría atropellado así que igual la noticia habría sido yo atropellando a gente en los Feroz, que tampoco quería yo eso", bromeó.

Durante la fiesta posterior a la gala se registró otra denuncia interpuesta por otro invitado contra otra persona de las que asistió a la celebración, sobre la que se sigue investigando. De momento, no ha trascendido ni su identidad ni la del denunciante, que habría explicado a la Policía que sufrió un acoso constante por su parte durante toda la noche.

Las reacciones de condena se han venido sucediendo desde la propia organización, la Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE), que ha anunciado que "vetará de por vida" a los culpables de las agresiones. A estas palabras se han añadido las de repulsa de las principales instituciones aragonesas.