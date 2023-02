Las galerías de arte aragonesas se quedan fuera de ARCO y de sus ferias paralelas

La llamada ‘Semana del Arte de Madrid’, esos días en que la capital de España inaugura ARCO y otras ferias de arte contemporáneo nacidas a su cobijo, apenas va a tener acento aragonés. Ninguna galería regional participa en ARCO, Urvanity Art, JustMad, el Salón del Arte Moderno, Art Madrid o Hybrid Art Fair (este año parece que Drawing Room no se va a celebrar). Y tampoco va a haber un estand institucional del Gobierno de Aragón. Tan solo la gestora cultural y comisaria independiente Olga Julián, que no tiene sala abierta al público, participará en JustMad.

En los últimos 40 años (la feria de arte contemporáneo de Madrid inició su andadura en 1982) esto solo ha sucedido en una ocasión; fue en el año 2016. Las ferias son para las galerías, no tanto para los creadores, y su participación es el mejor termómetro para medir su estado de salud. Ciudades más pequeñas que las aragonesas lucirán más en la Semana del Arte de Madrid. La Doce, que asistirá a la Hybrid Art Fair, por ejemplo, es una galería que abre sus puertas en la localidad coruñesa de Boiro, de unos 18.000 habitantes.

Por no acudir, no lo hace ni la galería Antonia Puyó, una de las fijas años atrás en ARCO y últimamente en JustMad. "No vemos claro que esta sea ya nuestra feria –aseguraba ayer su responsable, Patricia Rodrigo–. Urvanity nos podría interesar, pero está muy centrada en el arte urbano y no encajamos del todo. Donde mejor estaríamos sería en ARCO, pero de momento nos da respeto. Este año hemos decidido darnos un descanso y reflexionar. Estoy planteándome acudir a una feria en el extranjero".

Así las cosas, Olga Julián Projects intentará defender a los artistas aragoneses desde su estand de 10 metros cuadrados en JustMad. "Participo para apoyar a nuestros artistas e intentar que su obra sea más visible. Me parece una tarea muy importante, aunque no tenga galería física abierta al público", asegura Olga Julián. Por su estand paga 5.000 euros, coste al que tiene que añadir los viajes, la estancia, la manutención... Las cuantas no cuadran. "Voy dispuesta a luchar y con muchas ganas, pero si no recupero los gastos este año, que lo veo muy difícil, al que viene no participaré". Representa a una docena de artistas y elige a los que más se adecúan a la idiosincrasia de cada feria; en este caso a Coco Escribano, José Moñu y Eduardo Lozano.

"El año pasado Moñu ganó un premio en JustMad y por eso en esta edición tiene una pared en exclusiva para su obra, aparte de lo que presenta en nuestro estand –señala–. Eduardo Lozano lleva un proyecto que le premiaron en Nueva York y Coco Escribano es una ilustradora y artista emergente. Los tres son de una enorme calidad y su obra se ajusta muy bien al estilo de esta feria alternativa".

Las galerías de ARCO están acabando de perfilar su oferta y ya se sabe que estands de otras latitudes mostrarán la obra de creadores aragoneses. Así, por ejemplo, la galería Fernando Pradilla de Madrid va a llevar tres obras de Fernando Sinaga; Maisterravalbuena, también de la capital de España, presentará varias pinturas de Néstor Sanmiguel; y Jorge Fuembuena, cuya obra estará en la colección Exit con ediciones en gran formato, mostrará también sus fotografías en el estand de la galería Max Estrella.

La presencia aragonesa en ARCO se remonta al año 1982, y ya entonces contó con un galerista zaragozano, Miguel Marcos, que había abierto un año antes su sala en la calle del Ciprés. En 1995 la participación alcanzó su cénit, con seis galerías (Miguel Marcos, Fernando Latorre, CAZ, Spectrum, Antonia Puyó y Zaragoza Gráfica). Pero a partir de ahí se inició un declive que se ha prolongado hasta hoy: en 1999 ya solo participaron tres. En 2010 se mantenía Miguel Marcos, que entonces aún conservaba su local zaragozano aunque había desplazado la mayor parte de su actividad a Barcelona. Las firmas aragonesas se centraron en aquella época en las ferias paralelas, y ese año, por ejemplo, hubo ocho galerías zaragozanas y una oscense en Art Madrid.

En 2011 ya no hubo participación aragonesa en ARCO porque Miguel Marcos lo hizo desde Barcelona. La crisis hizo que cerraran salas y se cancelaran las ayudas de la DGA para participar en la feria: en 2016 no hubo ni galerías ni siquiera un estand institucional donde se difundiera su actividad, algo que se retomó al año siguiente. La Dirección General de Cultura señalaba ayer que este año se está planteando "realizar una visita a las galerías y artistas aragoneses presentes en ARCO y en JustMad, similar a la realizada en 2022. El año pasado, además de tener acceso al panorama actualizado del arte contemporáneo con el objetivo de estudiar la forma de ayudar a la innovación y el crecimiento del sector artístico aragonés, el director general de Cultura y personal del Departamento pudo felicitar en persona en JustMad a la aragonesa Sara Biassu, que fue premiada por la Colección Rucandio".

En los últimos años la actividad se ha ceñido a las ferias paralelas. El pasado, la galería Antonia Puyó y Olga Julián Projects participaron en JustMad, y Javier Remírez en Hybrid Art Fair.