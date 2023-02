Noche Tatoo en Zaragoza: "De un tatuaje no te cansas porque es parte de ti"

No deja de ser paradójico que en este arranque del siglo XXI, regido por los espídicos ritmos que marcan internet y las redes sociales, se haya extendido de tal manera la necesidad de tatuarse. En un mundo en el que las modas duran un mes, marcarse la piel para toda la vida se ha popularizado. Una paradoja a la que los ajenos a este arte pueden buscar explicación este mismo viernes en la Noche Tatto que organiza el Caixaforum de Zaragoza.

A la velada están invitados, por supuesto, los interesados en el asunto, pero también los legos en la materia, que tienen la excusa perfecta con la exposición que hasta el 5 de marzo puede verse en el edificio de la calle Anselmo Clavé. La muestra 'Tattoo. Arte bajo la piel’ contiene casi 250 piezas entre fotografías, dibujos, pinturas, libros, audiovisuales y diversos objetos como herramientas, máscaras o sellos en torno al tatuaje, que este viernes se completará con una serie de actividades de la mano de algunos de los mayores expertos del sector.

Uno de ellos es la tatuadora Laura Cubero, quien se congratula del viaje hacia la normalización que el tatuaje ha experimentado en Europa y, particularmente, en España. Cubero lo ha visto como directora del Baum Fest, al que antes "venía un público muy específico y ahora familia enteras". Ella sitúa el comienzo de esta carrera ascendente en torno a los años 2000 y se refiere a futbolistas y algunos cantantes como principales espoleadores del fenómeno a la hora de popularizarlo. A la par, explica que "la profesionalización del sector fue absolutamente clave". Tanto desde el punto de vista de la seguridad pero también del artístico, con un plantel de tatuadores variado, que hace que casi haya un tatuaje para cada persona.

Pese a que España está en el sexto puesto de Europa en cuanto a número de personas tatuadas, con el 15% de la población del país con un dibujo grabado en la piel, Cubero se resiste a calificarlo de moda: "Por algo tan sencillo como que no puede ser moda lo que es para siempre". Y precisamente es ese carácter indeleble del tatuaje lo que lo hace tan atractivo para unos y tan incompresible para otros: "La gente me pregunta si no me canso de mis tatuajes, pero eso es imposible porque son una parte de mí. Cuando me miro al espejo me fijo más en las partes no tatuadas que en las otras".

En este sentido, Laura reconoce que tatuarse tiene "algo de adictivo" para muchos, que tiene que ver también con que es una decisión con un importante componente emocional: "Los salones de tatuaje parecen a veces gabinetes psicológicos", bromea.

Este viernes, entre las 19.30 y las 22.30, la Noche Tatto dirige tanto a amantes del tatuaje como a quienes sientan curiosidad por ese universo formado de arte, tradición, antropología y emociones.

Tres tatuadores de prestigio mundial, Shio (especializado en el estilo neo tradicional), Ronny Lee ('old japanese') y Turkesa ('japanese') tatuarán en directo, "toda una oportunidad porque el proceso no es tan fácil de ver", explica Laura Cubero.

Ella misma, dará una charla con el título 'La democratización del tatuaje'. Eva Campos hablará de 'Tatuajes en el cine y la literatura`y Mery Cueta de 'Simbologías de la calavera en el tatuaje'.

Además, durante toda la velada, el artista y tatuador Albert Bonet pintará un grafiti en directo. El Trio Mejunje amenizará las actividades con su 'latin jazz'. El evento, en colaboración con Baum Fest, estará conducido por Josep Pastor.