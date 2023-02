Planes para el fin de semana en Zaragoza: risas con Pantomima Full y Luis Zahera y las últimas tendencias en tatuajes

Risas, muchas risas. Este fin de semana llega cargado de planes para pasar un buen rato en Zaragoza. A la actuación de Luis Zahera en el centro cívico Río Ebro, se suma el dúo de Pantomima Full. Pero no todo serán risas; también se celebra una jornada con los mejores tatuadores del momento y la música no faltará en la Oasis y en la Sala Z. ¡Toma nota para no perderte ningún plan este fin de semana!

Pantomima Full



Pantomima Full aterriza en el Teatro de las Esquinas (Vía Univérsitas, 30-32). Y lo hace con su segundo show desde que son conocidos. Alberto Casado y Rober Bodegas forman el dúo cómico, que es uno de los más famoso del momento.

Actuarán tanto el sábado (20.30) como el domingo (18.00). Hay entradas disponibles desde 16 euros, aunque ya están a punto de agotarse.

La noche de los tatuajes

CaixaForum Zaragoza se convertirá por una noche en el epicentro de la escena internacional del tatuaje. Tres tatuadores de prestigio mundial, Shio (neo tradicional), Ronny Lee (Old Japanese) y Turkesa (Japanese), mostrarán su característico estilo y tatuarán en directo.

Será este viernes en CaixaForum (C/ José Anselmo Clavé) y habrá dos sesiones, a las 19.30 y a las 21.30. El precio de la entrada asciende a 12 euros y para la primera sesión ya no quedan.

Además de la muestra de los tres tatuadores, las especialistas Mery Cuesta, Eva Campos Navarro y Laura Cubero, analizarán la práctica del tatuaje desde perspectivas tan variadas como la simbología de la calavera, el tatuaje en el mundo del cine y la literatura o la evolución que durante un cuarto de siglo ha experimentado la principal convención de este arte en nuestro país.

Risas con Luis Zahera

El programa de humor ‘Más risas, por favor’ llenará de carcajadas el centro cívico Río Ebro de Zaragoza de la mano de monologuistas de primer nivel, como el actor Luis Zahera, quien el pasado sábado en Zaragoza se hizo con el Premio Feroz 2023 como mejor actor de reparto por su papel en la película ‘As Bestas’, un galardón que suma a su Goya 2019 por ‘El Reino’.

Será el domingo 5 de febrero con su espectáculo ‘Chungo’, para el que las entradas se han agotado nada más salir a la venta.