Bigott presenta ‘Dedicated to none’ con un doble concierto este fin de semana

Son 12 cortes cortos, con una duración global de 29 minutos. Es su decimotercer disco, que se dice pronto (decimotercer se dice en dos segundos si no se trastabilla uno), no está dedicado a nadie y supone una trayectoria consolidada en el mundo del espectáculo, ya que semejante producción se expande a lo largo y ancho de 15 años. El artista zaragozano Borja Laudo, Bigott, estrenó hace menos de una semana su nuevo disco de larga duración, ‘Dedicated to none’, que presentará en directo con dos conciertos integrados en la XXXIII edición del ciclo Bombo y Platillo de Músicas Dispares, que se desarrolla en el Centro Cívico Delicias (Avenida de Navarra, 54).

Las dos citas de este fin de semana están fijadas para el sábado y el domingo, con inicio a las 19.00 en ambos casos. La entrada general vale 10 euros, y hay reducida a 7 euros para desempleados que certifiquen su condición y usuarios de la Tarjeta Cálamo. Como es habitual, hay un pequeño grupo de entradas gratuitas para menores de 25 años y mayores de 65, que se retiran en taquilla hasta acabar existencias. Como es el segundo artista de los seis programados para este ciclo de invierno, sigue siendo interesante la opción del abono a 45 euros.

En un principio se consideró la posibilidad de hacer un concierto cuadrafónico, pero finalmente se ha preferido una puesta en escena cónsone a la onda del disco: Bigott, con su guitarra y la voz principal, y Cristian Barros (que también se encargó de grabar y mezclar el álbum) con teclados y efectos. En la gira del disco por España se recuperará el formato habitual de cuarteto, pero no se descarta algún otro concierto con esta reducción dulce, casi de Pedro Ximénez con filete rojo al lado. Eduardo Pérez, creador del festival, explica que Bigott ha grabado los últimos discos en el local, apostando por un ambiente más cómodo, para estar a su aire.

‘Dedicated to none’ podría ser calificado de montaña rusa, aunque sería más apropiado ‘rollercoaster’, ya que Bigott usa el inglés en sus discos. No obstante, se trataría de una metáfora inexacta, porque no hay zozobra, acelerones ni frenazos en el álbum, que fluye sereno. ‘I go to funerals’, por ejemplo, recuerda a ‘Higher than the sun’ de Primal Scream, mientras que el tema homónimo con el álbum evoca a Elliott Smith, y ‘Moondog’ a Peter Broderick... sin dejar de sonar a Bigott.

“El disco es un viaje, desde luego. Se tocará en el concierto, naturalmente, pero también se han adaptado canciones de discos anteriores a este formato para completar el repertorio”, explica Pérez. También habrá un decorado especial, conceptuado junto a Clarín. con obras del propio Bigott. Todavía hay entradas para las dos fechas, pero el aforo es reducido.