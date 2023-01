La aragonesa Marta Longás, entre los triunfadores de los Premios Feroz: "No me lo esperaba pero me ha llenado de alegría"

¿Y los Goya para cuándo? Zaragoza vivió este sábado una nueva fiesta del cine español y, aunque se disfrutó de lo lindo en el Auditorio, muchos se preguntaban si por tradición, infraestructuras y amor al cine la capital aragonesa no está preparada ya para ser sede de los Goya. Lo sugería el alcalde, Jorge Azcón, lo deseaba la vicealcaldesa, Sara Fernández, y le acompañaban en el anhelo actores y directores de los cuatro puntos cardinales. Si la zaragozana Elena Rivera se felicitaba de que la gala se celebrara "en esta ciudad tan bonita, tan ligada al cine; mi tierra es muy buena", la tingitana Bibiana Fernández se sumaba a la idea asegurando que ya había vencido al cierzo. Hasta el actor Luis Tosar confesaba que "en Zaragoza se están viviendo los premios muy bien. Hay algo en esta ciudad que indefectiblemente la une al cine, y no creo que con esta segunda celebración de los premios Feroz aquí se haya terminado esta relación. Esta noche está siendo mágica".

Una aragonesa triunfó en la noche, Marta Longás, que recogió emocionada el trofeo al mejor tráiler por el que realizó para ‘Cerdita’. Longás estaba muy satisfecha de un galardón que viene a coronar uno de los aspectos menos reconocidos de las películas, los cortos que sirven de gancho para cada largometraje. "No me esperaba el premio pero me ha llenado de alegría. Tengo que agradecer que me hayan dejado toda la libertad del mundo para hacer mi trabajo. Ayuda también mucho que ‘Cerdita’ sea un peliculón. Un tráiler debe emocionar pero sin contarlo todo".

La gala reunió a lo más granado del cine español y la presencia de nombres propios aragoneses fue importante. Cientos de personas se arracimaron en la explanada frente a la sala Multiusos, algunas llegadas desde fuera de Aragón y esperando allí desde la mañana para ver a las estrellas en la alfombra roja que se dispuso allí, y que estuvo presidida por el frío.

Ya dentro del Auditorio, más de 140 medios de comunicación se disponían a lo largo de otra alfombra roja en la que los artistas, ya, lucieron sus mejores galas. Había también un ‘stand ‘televisivo de la organización, un ‘photocall’ para medios gráficos y otro para el Ayuntamiento. Con disciplina casi prusiana, Azcón y Fernández se fotografiaron con todos y cada uno de los artistas, en un desfile que duró casi tres horas.

Entre los invitados, hubo quien completó el circuito en apenas unos minutos y quien le costó más de una hora, entre estos últimos La Terremoto de Alcorcón, una de las más demandadas de la noche.

Próximos proyectos

Y en ese circuito, los aragoneses hablaban de sus proyectos. Isabel Peña, por ejemplo, confesaba que está trabajando en dos guiones, uno para serie y otro para largometraje, pero "no puedo avanzar más porque de estos proyectos no se habla hasta que no se concretan".

Pilar Palomero tampoco avanzó mucho de su próximo trabajo, ‘Los destellos’, «porque está pendiente aún de cerrarse la financiación», pero confirmó que se rodaría en el Matarraña y en Horta de San Juan.

Paula Ortiz, por su parte, expresaba en voz alta su deseo de ver estrenada ya esta primavera su versión de ‘Al otro lado del río y entre los árboles’, al tiempo que está acabando la postproducción de ‘Teresa’, que llegará a los cines en otoño, y trabaja ya en un nuevo largometraje.

Y la zaragozana Elena Rivera está dando vida ya a Paloma San Basilio en la serie ‘Camilo Superstar’. "Mi primera actuación artística, a los seis años, fue cantar una canción de Paloma San Basilio en el programa ‘Menudas estrellas’, así que este proyecto supone para mí cerrar un círculo profesional".

Proyectos tiene también el dúo Amaral, que entregó un premio y lleva muy avanzado un disco que, según Eva, "se publicará este año, seguramente después del verano".

Y el que más trabajo tiene es el fotógrafo Jorge Fuembuena, que llegó a la gala con una cámara desechable y agotó las fotografías mucho antes de que empezara la gala. En este 2023 verán la luz un libro sobre Buñuel, sendos proyectos en torno a Berlanga y Pasolini, empezará un trabajo en cárceles españolas...

La noche tuvo un triunfador inadvertido. En una gala en la que primó el color negro y las transparencias, los vestidos más espectaculares (Elena Rivera, Aitana Sánchez Gijón) coincidían en una firma, la del cordobés Andrew Pocrid. Ya fue la estrella silenciosa de la gala de los Goya del año pasado.