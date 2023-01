Una sinfonola de 1963: la nueva estrella de Vinos Chueca que se viste de largo este puente

"Todo el mundo alucina: los mayores porque les recuerda a buenos tiempos pasados; los más jóvenes y los niños porque nunca han visto algo así". Roberto Artigas, dueño y anfitrión del popular bar Vinos Chueca de Casetas, habla de lo que en poco más de un mes se ha convertido en la mayor atracción de su establecimiento: una sinfonola de discos del año 63. La cosa tiene mérito doble, porque este aparato ya sesentón consigue brillar en un local ya de por sí lleno de atractivos retro: para quien no lo conozca, un lugar tan consagrado al vermú como a la almoneda, donde juguetes, revistas y un sinfín de cahivaches antiguos (todos en venta) conviven con gildas y laterío.

Los parroquianos de Vinos Chueca no son los únicos cautivados con la sinfonola, también lo está, muy por encima de lo que ya esperaba, su propietario: "Estoy sorprendido de su poder de atracción, sorprendido de verdad", remacha. "No te das cuenta de lo fascinante que resulta el proceso de cómo se levanta la aguja, de ver cómo sale el disco, hasta que ves cómo alucinan los demás", cuenta. "Estoy acostumbrado a que venga mucha gente de fuera, los fines de semana prácticamente el 70% de la clientela no son habituales. Incluso hay gente que viaja entre Madrid y Barcelona y para aquí. Pero la capacidad de atracción y de sorpresa que genera la sinfonola no la había visto. Todo el mundo lo primero que pregunta es: '¿Funciona?'. Y enseguida ves que sacan la monedica (1 euro son dos canciones)...".

Los coleccionistas de discos Cuca Tena y Jacobo Atienza, fascinados por la sinfonola de Vinos Chueca. Francisco Jiménez

Hace tiempo que Artigas acariciaba la idea de enriqucer aún más el aura de Vinos Chueca con una sinfonola: "Me atraía como parte de la decoración, sabía que tenía que tenerla algún día y llevaba años buscándola porque no son fáciles de encontrar. Fui un par de veces a Barcelona y al final la encontré en Zaragoza. La cacé al vuelo", describe, orgulloso.

El resumen de este mes juntos no puede ser mejor: "Estoy super contento, como nunca había estado con cosas de este tipo. Porque la respuesta de la gente es increíble. Hacen fotos, las suben a las redes y ves que al fin de semana siguiente viene aún más gente".

La sinfonola de Vinos Chueca. El lunes 30 de enero, esta selección cambiará por la que haga Mariano Bazco y permanecerá 45 días. Francisco Jiménez

A este peregrinar retromusical se unirá a partir del lunes, 30 de enero, un grupo especial: un puñado de amantes y coleccionistas de vinilos que van, por decirlo así, a 'okupar' la sinfonola con su propia selección.

"La razón de ser de mi colección es compartirla y para mí esto la airea y le da un sentido", cuenta Mariano Bazco, miembro del grupo Vinilovers, además de DJ con Starkytch Pinchadiscos. Parroquiano habitual de Vinos Chueca, fue él quien fue madurando la idea a medias con Artigas quien además es músico (es conocido sobre todo con su proyecto Gran Bob, que forma parte del cartel del próximo Vive Latino).

La propuesta, que echa a andar este lunes -como corresponde, con un buen vermú-, consiste en que cada participante llenará sucesivamente la máquina musical con una selección de 30 discos (el máximo que acepta la sinfonola), que sonarán en el bar durante 45 días, el mismo número que las revoluciones por minuto a las que suenan los discos.

El primero que introducirá esta 'playlist' física en la máquina es el propio Bazco, al que seguirán en un orden aún por determinar otros compañeros suyos en Vinilovers como Nuria Pequerul, Cuca Tena o Jacobo Atienza, y demás coleccionistas como los DJ Pepa y Pablo Mapache, entre otros.

Todo el mundo lo primero que pregunta es: '¿Funciona?'. Y enseguida ves que sacan la monedica...".

Siendo cómo es Vinos Chueca un bar donde la música importa, preguntamos a Roberto Artigas/Gran Bob cómo está siendo la experiencia con esos DJ sobrevenidos en los que al fin y al cabo se han convertido sus clientes: "Pues ya estoy un poco harto de la de 'Que se mueran los feos'", bromea. Pero añade que "lo que importa es que la gente se lo pase bien y es lo que sucede, interpretan que son ellos los que están seleccionando la música, que de repente son los DJ, se ponen alrededor de la máquina y como es su música la que está sonando la tienen que bailar".

En este mes, en la sinfonola han ido sonando algunos discos del propio Artigas: canciones de Rod Stewart, John Lennon, Miguel Ríos, Fórmula V, Los Pecos, Los 3 sudamericanos, Los Sírex, Los Ramones...

Entre los que serán los nuevos encargados de hacer sonar la sinfonola hay debate sobre el criterio que es mejor seguir a partir de ahora. Artigas avisa de que "el público busca cosas muy populares y a ser posible retro. Aquí viene desde la abuela de 90 hasta el recién nacido". De momento, Bazco, alagonense, tira de lo que aspira a que sea un cóctel ideal de gustos personales y empatía con el bar y con el barrio: en su selección hay desde un disco que él mismo cogió del almacén de la discoteca de Casetas hasta un grupo de la zona ahora olvidado pero que llegó a tener un hit: "A ver si lo reconoce la gente".

Si algo desde luego tiene claro Bazco es que la sinfonola "genera conversación, sobre las canciones y los recuerdos al respecto...". Aunque Artigas añade no sin cierta malicia: "Voy a hacer una recopilación de las mejores frases sobre las canciones que suenan. Porque la gente es muy cruel...". El grupo responde con grandes risas y con deportividad ante el reto, hasta el punto de que han decidido poner a disposición de la clientela un cuaderno para que la gente deje sus comentarios y opiniones sobre las sucesivas selecciones musicales que acoja la sinfonola.

