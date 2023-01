'As bestas' parte como favorita para los Feroz, la antesala de los Goya

Todo está listo ya para la gala de los Premios Feroz, los galardones que entregan los informadores de cine agrupados en AICE, cuya décima edición se celebra este sábado en el Auditorio de Zaragoza. La cita, desenfadada y canallita -se ha guardado con especial celo quién será el maestro de ceremonias, después del estupendo papel que hicieron Paula Púa y Nacho Vigalondo el pasado año-, supone el pistoletazo de salida a la temporada de premios y funciona como antesala de los Goya. Una temporada para la que 'As bestas', la cinta de Rodrigo Sorogoyen inspirada en un suceso real ocurrido en una aldea de Orense, parte como favorita. El largometraje del madrileño, que ya han visto más de 600.000 espectadores en España y ha recaudado más de 4 millones de euros, a los que hay que sumar los más de 1,8 millones obtenidos en Francia, cuenta la historia de un matrimonio francés que se instala en la Galicia interior para hacer realidad su sueño de vivir de la tierra. Dos de los lugareños no se lo pondrán nada fácil lo que da pie a un thriller asfixiante con maneras de wéstern, que reflexiona sobre la xenofobia, el ecologismo y la lucha de clases. Su exquisito ritmo y sus magníficas interpretaciones la han hecho merecedora de diez nominaciones.

La segunda película con más nominaciones es 'Cinco lobitos', la ópera prima de la vizcaína Alauda Ruiz de Azúa, que aspira a siete Premios Feroz. La conmovedora cinta aborda los desvelos de una madre primeriza, que además de cuidar de su bebé tiene que hacerse cargo de sus padres. Será una de las grandes protagonistas de estos galardones, que certifican el boom de directoras que vive el cine español. No en vano, por primera vez en la historia de los premios, cuatro directoras optan al Feroz: Alauda Ruiz de Azúa por 'Cinco lobitos', Carla Simón por 'Alcarràs', Pilar Palomero por 'La maternal' y Carlota Pereda por 'Cerdita'. El único director en este apartado es Rodrigo Sorogoyen por 'As bestas', un filme que ha obtenido nominaciones en casi todas las categorías: película, dirección, guion, banda sonora, actriz, actor, actor de reparto -en este caso por dos, porque tanto Diego Anido como Luis Zahera están nominados-, tráiler y cartel.

Más información Los Premios Feroz, una fiesta de cine que acerca las estrellas al público zaragozano

Decimos en casi todas porque los premios de AICE distinguen entre drama y comedia. Así, 'Cinco lobitos' y 'As bestas' competirán en el apartado de mejor película dramática con 'Alcarràs', 'Modelo 77', de Alberto Rodríguez, y 'Un año, una noche', de Isaki Lacuesta, mientras que las candidatas a la mejor comedia son 'Competencia oficial' (Gastón Duprat y Mariano Cohn), 'El cuarto pasajero' (Álex de la Iglesia), 'Tenéis que venir a verla' (Jonás Trueba), 'Vasil' (Avelina Prat) y 'Voy a pasármelo bien' (David Serrano).

En el apartado de mejores interpretaciones, las nominadas a actriz protagonista son Anna Castillo por 'Girasoles silvestres', Laia Costa por 'Cinco lobitos', Laura Galán por 'Cerdita', Marina Foïs por 'As bestas' y Carla Quílez por 'La Maternal'. Como mejores actores los candidatos son Karra Elejalde por 'Vasil', Miguel Herrán por 'Modelo 77', Denis Ménochet por 'As bestas', Nahuel Pérez Biscayart por 'Un año, una noche', Nacho Sánchez por 'Mantícora' y Luis Tosar por 'En los márgenes'.

En el apartado de actriz de reparto, los feroces se los disputarán Adelfa Calvo por 'En los márgenes', Ángela Cervantes por 'La Maternal', Carmen Machi por 'Cerdita', Susi Sánchez por 'Cinco lobitos' y Emma Suárez por 'La consagración de la primavera'. Junto a Diego An¡do y Luis Zahera, de 'As bestas', los actores de reparto que se disputarán el galardón son Ramón Barea por 'Cinco lobitos', Jesús Carroza por 'Modelo 77' y Oriol Pla por 'Girasoles silvestres'. Zahera, por cierto, también es candidato a mejor actor de reparto por la serie 'La unidad'.

Las series más nominadas

Y es que los Premios Feroz, que homenajearán a Pedro Almodóvar durante la gala, también distinguen las mejores series de televisión, siendo 'La ruta', de Atresplayer Premium, la que encabeza las candidaturas con seis nominaciones. Este relato acerca de la ruta electrónica de Valencia competirá con '¡García!' (HBO Max), 'Apagón' (Movistar Plus+), 'Intimidad' (Netflix) y 'Rapa' (Movistar Plus+) por el galardón a la mejor serie dramática, mientras que en la categoría de comedia la pugna será entre 'Autodefensa' (Filmin), 'Fácil' (Movistar Plus+), 'Las de la última fila' (Netflix) y 'No me gusta conducir' (TNT).

A mejor actriz protagonista en una serie, esta vez sin distinción entre drama y comedia, están nominadas Nerea Barros por 'La novia gitana', Itziar Ituño por 'Intimidad', Mónica López por 'Rapa', Nathalie Poza por 'La unidad' y Claudia Salas por 'La ruta'; mientras que a mejor actor protagonista por una ficción están nominados Juan Diego Botto por 'No me gusta conducir', Luis Callejo por 'Apagón', Javier Cámara por 'Rapa', Álex García por 'El inmortal' y Álex Monner por 'La ruta'.

En el caso de la mejor actriz de reparto por una serie tenemos como nominadas a Marian Álvarez por 'La unidad', Elisabet Casanovas por 'La ruta', Coria Castillo por 'Fácil', Patricia López Arnaiz por 'Intimidad', Lucía Veiga por 'Rapa' y Leonor Watling por 'No me gusta conducir'; mientras que a mejor actor de reparto, además del ya mencionado Luis Zahera, están nominados Jesús Carroza por 'Apagón', Ricardo Gómez por 'La ruta', Emilio Gutiérrez Caba por '¡García!', David Lorente por 'No me gusta conducir' y Vicente Romero por 'La novia gitana'.

Finalmente, los nominados a mejor guion de una serie son Isabel Peña, Alberto Marini, Fran Araújo, Rafael Cobos e Isa Campo por 'Apagón'; Berta Prieto, Belén Barenys y Miguel Ángel Blanca por 'Autodefensa'; Anna R. Costa y Cristina Pons por 'Fácil'; Verónica Fernández, Laura Sarmiento y José Luis Martín por 'Intimidad', y Borja Soler, Roberto Martín Maiztegui, Clara Botas y Silvia Herreros de Tejada por 'La ruta'.