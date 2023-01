Carlos Sobera llega a Zaragoza convertido en un soldado romano fanfarrón

Empoderado, fanfarrón, presuntuoso, pagado de sí mismo, narcisista y obsesionado con el sexo. Así dibujo Plauto hace 2.000 años a Miles, para su obra de teatro 'Miles gloriosus'. Y lo llevó a Éfeso, para vivir junto a Cornelia, una bella princesa que está enamorada de él. Miles es tan odioso que todo el mundo quiere deshacerse de él, y es precisamente su criado, Geta, quien urde un complot para darle un escarmiento.

Así se plantea 'Miles gloriosus', la obra de Plauto que llega este fin de semana a Zaragoza en una versión actualizada, fundamentalmente en los golpes de humor. La versión de Antonio Prieto está dirigida por Pep Antón Gómez e interpretada por Carlos Sobera, Ángel Pardo, Elisa Matilla, Juanjo Cucalón, David Tortosa, Silvia Vacas, Antonio Prieto y Arianna Aragón. Apenas quedan entradas ya para las cuatro funciones previstas (viernes y sábado, 20.00; domingo y lunes, 19.00, de 5 a 30 euros). La obra se presentó con éxito en la última edición del Festival Internacional de Teatro Clásico de Mérida.

"Siempre se dice que lo que ríe el público de Zaragoza lo ríe toda España, y por eso hemos venido a este teatro, que es una maravilla, para que el público se divierta y se lo pase bien -aseguraba este jueves Carlos Sobera-. Me van a poder cantando una canción, hemos asumido ese riesgo. Hay un momento en el que bajamos al patio de butacas y lo hacemos con todas las consecuencias, pero que el público no tema, que no le vamos a obligar a cantar ni a hacer nada raro".

Sobera, famoso como presentador televisivo, es también un actor de larga trayectoria, algo que todavía no se conoce bien. Le van los papeles de comedia y reconoce que en este tipo de obras "vivo una catarsis". "Soy un poco chulito, porque soy de Bilbao -añadía-, pero en realidad tengo muy poco o nada que ver con el personaje de Miles. Como soy en parte actor y en parte 'showman', esto me permite dar rienda suelta a ambas facetas".

Elisa Matilla y Ángel Pardo, que también han participado en la presentación de la obra, han corroborado el aviso de Sobera de que no hay dos funciones iguales de la misma obra. Y recordaron cómo el director de 'Asesinos todos', una obra anterior en la que coincidieron los tres, se sorprendió al acudir a una función de su gira por España y vio la cantidad de gags que habían introducido y que él no conocía.

"Conseguir que el público sonría es difícil, y lograr una carcajada dificilísimo -relataba Elisa Matilla-. Así que cuando la logramos, tiramos de ese hilo invisible que nos une con el público. He visto tres 'Miles gloriosus' y este es el mejor, sin duda. El papel le va que ni pintado a Carlos Sobera, que consigue que alguien tan odioso como Miles caiga bien al público".

"Cuando creas un gag nuevo -ha concluido Sobera-, quizá no es tanto la carcajada del público como la de tus propios compañeros, que se sorprenden del chiste y no pueden continuar la función porque les entra la risa. Esta obra es así. Si al bajar el telón el público no está contento, que vaya a la puerta del teatro. Prometo esperarles allí para que me puedan sopapear".