Belén Cuesta: "A la comedia hay que darle el lugar que se merece"

La actriz Belén Cuesta reivindica que “hay muchos tipos de comedia, pero hay que darle el lugar que se merece y que naturalmente tiene” porque “reírse es una necesidad del ser humano y no hay que olvidarla”.

Cuesta, quien ha recogido el Premio Feroz en dos ocasiones y que ha participado en el ciclo de cine que se desarrolla en Zaragoza previamente a la gala de entrega de los galardones, que volverá a tener lugar en Zaragoza, ha protagonizado películas como ‘Ventajas de viajar en tren’ y series como ‘La casa de papel’ o ‘Paquita Salas’.

En una entrevista ha asegurado que la industria “goza de buena salud” y que aunque la de actriz “es una profesión muy difícil e ingrata”, busca tener “una oportunidad para crear un vínculo cercano con el espectador y nutrirse unos de otros”.

Fue Feroz a ‘Mejor película de comedia’ en 2019. ¿Cree que la comedia tiene espacio en la industria actual? Parece que ahora apetece más reír...Yo siempre quiero volver a hacer comedia. Me interesa mucho, tanto la clásica como la actual. Dentro de la comedia es cierto que hay muchos tipos y hay que darle el lugar que se merece y que naturalmente tiene. Reírse es una necesidad del ser humano y no hay que olvidarla.

Haciendo un pequeño juego de palabras, ¿cuáles son las ventajas de viajar en esta profesión?Cada película es un viaje porque tienes que meterte en la piel de un personaje diferente. Ayuda a conocer sitios, lugares, miradas, perspectivas, experiencias… Es muy bonito.

Ahora vamos a poder ver a Belén Cuesta en la nueva serie de Bárbara Rey y Ángel Cristo, que se estrena este domingo. ¿Qué le ha aportado este trabajo, tanto a nivel profesional como personal?He podido hacer algo que nunca había hecho y me ha dado mucho vértigo, pero lo he disfrutado un montón. Contar la historia de una mujer que me parece fascinante ha sido sin duda uno de los mayores retos de mi carrera. Estoy con el nervio de no saber cómo la va a recibir el público.

¿Y algo que todavía tiene pendiente?Uf… ¡Tantas cosas! Me encantaría dirigir, pero me da miedo y vértigo. No sé cuándo será el momento, quizás nunca. Pero cuando vas trabajando en set es inevitable que no te atraiga estar en ese lado. No sé si pasará, ojalá que sí.