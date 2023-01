Isabel Coixet: "La inconsciencia me ha llevado a hacer muchas cosas, y a centrarme en la ilusión"

El ciclo de conversaciones ‘El tiempo de las mujeres’, que organiza el Vicerrectorado de Cultura y Proyección Social de la Universidad de Zaragoza, tuvo este jueves como invitada a la cineasta Isabel Coixet. La periodista y crítica de cine de HERALDO Carmen Puyó fue la encargada de dar réplica a la catalana en una intervención documentada y formal, que supo mechar de complicidad y simpatía. Luis Alegre, coordinador del ciclo, fue el encargado de introducir el diálogo, y recordó que la anterior visita de Coixet al edificio fue hace 20 años, cuando acudió a ‘La buena estrella’ para hablar de su aclamado filme ‘Mi vida sin mí’. También señaló una plusmarca de Puyó: es la profesional que más años lleva escribiendo de cine en España.

Carmen Puyó comenzó aludiendo al libro ‘No te va a querer todo el mundo’, publicado por Coixet en marzo de 2020. "El título original –apuntaba la catalana, en el primer alarde humorístico de los muchos que ofreció– era más largo, llevaba detrás ‘no eres una croqueta’, pero los editores no lo veían. Es un conjunto de reflexiones, y en parte tiene que ver con la madurez; entiendo la madurez como el hecho de aceptar que hay muchas personas a las que no les importa un pimiento lo que haces, o no les gusta. Eso sí, a mí la inconsciencia me ha llevado a hacer muchas cosas, y a centrarme en la ilusión".

Actividad constante

Coixet desveló un par de proyectos que maneja actualmente. Uno de ellos es un capítulo de la serie ‘Omnivore’, de Apple TV, que gestiona el chef del famoso restaurante NOMA de Copenhague, René Redzepi, junto a Cary Jo Fukunaga, director de ‘True detective’. "Ha sido increíble;he rodado en La Alberca, pueblo de Salamanca, la tierra de mi madre, y he seguido la vida del cerdo Antón durante un año. Gritaba ¡acción! y Antón echaba a andar. Increíble".

Otro reto, que está actualmente en fase de preproducción y que se rodará cerca de Logroño, es la adaptación de la novela ‘Un amor’, de Sara Mesa. "Dije que nunca volvería a adaptar una novela, y que si lo hacía sería de alguien que ya hubiera muerto, y aquí me tenéis, haciendo todo lo contrario. Tiene intérpretes españoles, y de los buenos, aunque todavía no puedo desvelar sus nombres". También hubo tiempo para ‘El techo amarillo’, documental de denuncia sobre abusos a menores basado en una historia real, y que opta al triunfo en los Goya. "No se aborda el tema de las manadas, es aún peor, la romantización de la relación abusiva entre un adulto y menores de edad. Conocí la historia por la prensa, y me indignó. En marzo sale en RTVE".

Puyó reveló a la audiencia que los progenitores de su entrevistada habían motivado su afición a la cultura, y le habían introducido en el cine de Buñuel. "Sí, y también me ayudaron a imaginar cosas. Cuando lees las vidas de mucha gente que hace cine te encuentras con infancias atormentadas, familias rotas, traumas... y la mía fue anodina por completo, en la recta final del franquismo, mis padres se querían tanto que mi hermano y yo casi sobrábamos".

Coixet abundó en el escenario que sirvió de humus a sus primeras creaciones. "Tuve la ventaja de crecer sin Google, y de visitar mucho las hemerotecas. También veo fundamental desde siempre el humor;el humor nos salvará. No se puede aplicar a todo, es difícil pedirle humor a una actriz de Burkina Faso a la que conocí, con una cicatriz inmensa en la cara producida por un animal con una botella rota, pero hay otras cosas que podrían arreglarse con humor, entendiendo que quizá la posición opuesta a la tuya tenga su gracia. Los problemas deberían arreglarse siempre con vino, queso y anchoas, y para los intolerantes, no sé... unos bocaditos de heura".

Carmen Puyó iba tocando las teclas de la charla con soltura. Del recuerdo de los tambores de Calanda y el honor para Coixet de romper la hora en 2017 a la filia nipona de la realizadora, su efímera faceta de librera, su oposición al ‘procés’ desde la perspectiva de una licenciada en historia que no cree en los nacionalismos (le costó cara en el día a día, agresiones incluidas) o un repaso de sus películas más señaladas, sin olvidar alguna que no funcionó bien, como ‘Demasiado viejo para morir joven’, su segundo largo.

La cineasta fue sincera al respecto de esa situación. “Quizá me vino bien aquello; era una niña repelente, cinéfila empedernida, que sabía cosas, pero lo que sale en la pantalla es un reflejo de lo que has vivido. Al menos en mi caso, creo que fue bueno empezar fracasando. Pude hacer luego muchas otras; si me das a elegir, mis favoritas son ‘Cosas que nunca te dije’, porque me la jugué, y ‘La librería’, porque me identifico mucho con Florence, la protagonista".