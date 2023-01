Alexandra Jiménez: "Como actriz siempre apetece explorar terrenos desconocidos"

Se le conoce sobre todo por papeles cómicos o románticos, ¿que ha supuesto zambullirse en un drama como este?

Como actriz estás deseando explorar arenas desconocidas; profundizar en personalidades diferentes, complejas y oscuras es muy enriquecedor, también como ser humano, porque me obliga a posicionarme en un lugar incómodo, complicado y difícil de asimilar o defender. Mi trabajo reside precisamente en entender al máximo esa naturaleza que debo contar y encarnar; eso ayuda a conocerte, abrir la mente y entender la complejidad del ser humano.

Su personaje trata de suicidarse y luego se enamora de un menor. Han llovido juicios de valor por la naturaleza de la historia antes de que se estrene. ¿Es un poco lo que decía Oscar Wilde, que hablen?

Nos cuesta mucho ponernos en la piel de otra persona, sobre todo si es sumamente distinta a nosotros. De eso va la serie. El tema no es nuevo, y es un relato, no una reivindicación; lo hemos visto mucho en el cine, el teatro y la televisión.

Usted es una intérprete muy expresiva. ¿Ha tenido que trabajar mucho en la contención gestual?

Inés está combustionando constantemente, pero de un modo soterrado. De hecho, siempre ha sido así, desde niña; el cúmulo emocional que arrastra, mal gestionado, es algo que debe transmitirse de un modo diferente, ya se entenderá la razón de ese tratamiento a lo largo de los ocho capítulos.

¿Le gusta este formato de serie, más concentrado que los 13 capítulos habituales y más matizado que en una miniserie de corte británico y 3 ó 4 episodios?

Creo que este formato le viene bien a esta historia. Personalmente me gustan las series cortas, no todas las series necesitan un montón de capítulos. También hay guiones que se desarrollan perfectamente en un par de capítulos, claro. Aurora Guerra ha dado con la medida exacta para su historia en esta ocasión, ocho capítulo cerrados por completo; para mí tiene una estructura de tragedia griega, apasionante. Estoy deseando que la veáis todos, la verdad.

"Antes de vernos había cierta tensión y nerviosismo de ambos lados, pero al conocernos sentimos enseguida una familiaridad tremenda, lo hablamos después"

¿Cómo ha manejado fuera de cámara el trabajo con Fernando Líndez?

Nos lo hemos puesto fácil el uno al otro, dentro de la dificultad que entrañaba todo este planteamiento. Antes de vernos había cierta tensión y nerviosismo de ambos lados, pero al conocernos sentimos enseguida una familiaridad tremenda, lo hablamos después; contamos además con una ‘coach’, Laura Toledo, que nos ayudó con ejercicios específicos y un trabajo previo, para encontrar confianza mutua y así poder cogernos de la mano, lanzarnos al fango y salir airosos.

¿Tenemos estrella en ciernes con él?

He sentido un apoyo maravilloso en Fernando, probablemente las cosas hubieran sido más difíciles e incómodas con otro compañero de reparto, pero no lo digo como crítica a otros, sino como elogio a él. Es un talento, estoy segura de que le irá bien, porque tiene una templanza tremenda para ser tan joven. La actitud que le he visto en el set a la hora de absorber la información, mantener la calma y la concentración es asombrosa.

Las aragonesas siguen dando aldabonazos en el cine y la televisión española.

Es un orgullo ver tanto talento, somos afortunadas; estoy al tanto de lo que hacen mis compañeras. Me encantó 'Las niñás', de Pilar Palomero, por ejemplo. Este año, con la maternidad y el trabajo, he tenido poco tiempo para mí; creo que lo he manejado bien todo, pero quiero ponerme al día con cosas que me apetecen mucho.