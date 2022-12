Álex de la Iglesia: "Hay que celebrar las cosas cuando salen bien, es muy importante"

El cineasta vasco Álex de la Iglesia se ha acercado este lunes a Zaragoza para disfrutar con el público de la gran acogida que ha tenido y tiene ‘El cuarto pasajero’, su última película. Los cines Palafox fueron los anfitriones del autor de ‘Mirindas asesinas’ y ‘La comunidad’, que recordó subiendo las icónicas escaleras de las multisalas visitas anteriores al lugar, "cuando era mucho más joven". Tras la proyección del filme en la sesión de las 17.00, De la Iglesia ha mantenido un diálogo con los espectadores.

Álex de la Iglesia presenta en Zaragoza su última película.

La película, estrenada en cines hace mes y medio bajo el amparo de Mediaset, va bien en taquilla, con una respuesta sostenida el primer mes y un descenso razonable por el menor número de copias en exhibición a día de hoy: cuatro millones de euros recaudados y más de 600.000 espectadores. "Todo empezó con un reto de Paolo Vasile; dijo que no me veía capaz de hacer una comedia romántica, y le dije que cuándo empezábamos. Jorge (Guerricaecheverría) y yo nos pusimos a escribir, lo presentamos y poco después estábamos en preproducción".

El vasco reconocía no ser capaz de hacer una comedia romántica al uso. "No, por un tema de personalidad, pero es divertido jugar con el género y trastocarlo. También es una película de encierro, de personajes atrapados en un coche; uno de ellos parece una cosa y resulta ser otra. Ese juego hace que brote la comedia, o al menos espero que así sea para quienes vayan a verla".

Claves de la comedia

De la Iglesia, que gastaba un humor magnífico, ofrecía su visión sobre los pilares del género en el que incursiona ‘El cuarto pasajero’, que cuenta además con un atractivo póquer de intérpretes. Blanca Suárez, Ernesto Alterio, Rubén Cortada y Alberto San Juan. "En una comedia hay que generar situaciones imposibles, personajes enfrentados que protagonicen diálogos con el jugo que uno quiere. En la comedia tradicional, los personajes van y vienen, y las situaciones se resuelven. En un coche, del que no puedes salir así como así, cada cual aporta su visión del mundo y los demás tienen que aguantarla. Es lo terrible de la situación, ¡hay que escucharse! En la película hay que provocar que la gente dé lo peor de sí mismos, porque será lo mejor para la comedia".

El cineasta reconocía que ejercer como tal en esta película tenía una dificultad añadida;el coche. "Mi tarea como director se divide en dos vertientes: la técnica, en la que trabajas y colaboras con el equipo para establecer unos parámetros en los que moverte a gusto, y el trabajo con los actores. Algunos intérpretes se conectan más con la cámara que otros, pero no es lo habitual; conseguir que la ecuación sume el número que buscas implica manejar todas las variables sin que se note que lo haces. En un plató, encerrados en un coche, no puedes decir de pronto ‘Blanca, ¿puedes salir un momento? Tengo que hablar contigo acerca de cómo lo estás haciendo"; es incómodo y normalmente no va a tener el resultado que buscas".

El manejo de las situaciones cotidianas en el rodaje es un reto fundamental para Álex de la Iglesia a la hora de motivar a su elenco actoral y sacar lo mejor de cada uno. "Mi técnica era escuchar lo que decían por su micro en los ensayos, y hablar en las pausas de iluminación con el que estaba sentado al lado del que debía recibir mi mensaje. Por ejemplo, le daba unas directrices a uno y quien estaba en el asiento de al lado, lógicamente, las escuchaba. Vasos comunicantes, trucos. Vaya, te echo una bronca a ti, pero va para el otro. Luego tengo la confianza con el abroncado para decirle ‘ni caso de lo que te he dicho’, y ya está".

‘El cuarto pasajero’ es candidata a mejor comedia en los Feroz, que se entregan el próximo 28 de enero en Zaragoza, pero no está en las boletas de otros premios grandes. "Normalmente los Goya son una apoyo de la Academia y sus miembros para películas que tienen una trayectoria más inestable que, por ejemplo, ‘El cuarto pasajero’; me parece magnífico. Es un modo de promocionar el cine que necesita más promoción".

El vasco matizó estas palabras con elegancia, pero sin quitarles pólvora. "Los periodistas sois gente maravillosa -ríe- y dais los Feroz, que son en Zaragoza; por el amor de Dios, ¡qué diversión! Allí estaré, no lo dudes… esa noche lo pasaremos bien y disfrutaremos con la alegría de haber hecho una película que funciona y que nos está dando precisamente muchas alegrías. Hay que celebrar las cosas -concluyó, casi a lo Hannibal del ‘Equipo A’- cuando salen bien, es muy importante".