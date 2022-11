El humorista Diego Peña salta del escenario al cómic de la mano de Bernal

Con la premisa de «hacer humor con un tebeo de los de antes», el monologuista zaragozano Diego Peña realiza su primera incursión en el mundo del cómic de la mano del dibujante e ilustrador José Antonio Bernal, y lanza el cómic ‘Supercó’ (GP Ediciones). La publicación cuenta, además, con Guillermo Montañés, responsable del entintado y el color de esta obra que narra la divertida historia de un superhéroe en las calles de Zaragoza.

La idea del tebeo, que se se presenta este jueves en los Porches del Audiorama de Zaragoza a las 19.30. viene de un monólogo que Diego Peña estrenó hacia 2005, en el que interpretaba a Supercó, un superhéroe de Zaragoza. «Siempre se me quedó como una espinita que el personaje no fuera yo, crearle una vida desde cero, un entorno y una psicología. Tenía eso en la cabeza y cuando conocí a Bernal y nos hicimos amigos le comenté la idea y le encantó. Y ahora, por fin, ya tenemos el cómic», cuenta Diego Peña.

«Compartimos el mismo humor, el punto de vista de la vida y ese ‘feeling’ nos hizo decir: “Algún día haremos algo juntos”. Empezamos con los ‘shows’, también con Rafa Blanca. Ellos me hicieron subir al escenario a mí por primera vez y ahora yo le estoy devolviendo la pelota a Diego», apunta Bernal.

Para el monologuista zaragozana, escribir el guión del cómic «fue un reto. Si no lo hice antes, era porque no me atrevía. Soy fan de los cómics y es un mundo que respeto muchísimo».

Homenaje a Zaragoza

«Pasear por ‘Supercó’ es pasear por Zaragoza. Se ven varios de sus rincones y se identifica perfectamente –comenta Peña–. Santi, que es el protagonista, vive en Zaragoza, por supuesto, y es un homenaje a la ciudad, en la que hay cameos de personajes como Bunbury, el Justicia, Mariano Bartolomé, Fluvi, Agustina de Aragón… Es una historia muy local, pero puede gustar a todo tipo de público».

Bernal señala que «no deja de ser una historia de un superhéroe, de una persona que recibe unos poderes y que lucha contra el mal, seas de Zaragoza o de Murcia».

«Bernal es dibujante de ‘El jueves’ y yo vengo del monólogo de teatro, del ‘comedy club’, y uno de mis personajes favoritos de cómic de siempre es ‘Makinavaja’, que vive en Barcelona, tiene una idiosincrasia muy catalana, muy barcelonesa, pero te puede gustar siendo de Zaragoza, gallego o andaluz», apostilla Peña.

En cualquier caso, ‘Supercó’ es un cómic dirigido a lectores «jóvenes adultos. Infantil no es», aclaran sus autores, que posee «un humor somarda, surrealista, muy aragonés, y en todas las páginas un golpe de humor. Si te gusta Zaragoza, te va a gustar ‘Supercó’», aseguran.

Sobre si habrá más entregas en este nuevo ‘Co Universe’, Peña y Bernal se muestran enigmáticos: «Quién sabe, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Si gusta, que es lo que más felices nos haría, por qué no. Si gusta y la gente quiere, desde luego, aventuras para Supercó no van a faltar. Mira si tienes películas de la saga de Marvel. Todo es empezar», bromean