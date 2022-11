El poeta Emilio Pedro Gómez desciende a la tierra sin dejar de mirar el cielo

Emilio Pedro Gómez lleva muchos años dedicándose a la poesía. Leonés de Astorga, nacido en 1951 y afincado en Aragón desde hace muchos años, publica en el sello Amargord un nuevo poemario: ‘Olas de más’, del que afirma que “ha sido escrito en libertad, sin explícitas cortapisas en fondo y forma. incluyendo rasgos descriptivos, pero abierto también a dejar sedimento de la emoción lingüística y a integrar abstracción con reflexiones interrogativas”.

El poeta y profesor de Matemáticas, ahora jubilado, precisa que “desecha el hermetismo gratuito, pero también las bridas exclusivas del pensamiento lógico. Intentando respirar las cosas por su propio pulmón, me debato entre optar por la claridad o por la transparencia. Entre esas dos referencias me sitúo. Con la mera expresión racional no siempre es posible expresar premoniciones, fulgurantes ecos o intuiciones, sensaciones simultáneas aparentemente opuestas o borrosas, que forman parte también de nuestra vida, aunque no siempre tengamos conciencia de ello”.

Elige el vocablo ‘transparencia’ para abordar otro libro personalísimo, repleto de hallazgos expresivos, metáforas y emoción, un libro escrito con gran rigor, calma, y cruzado de principio a final de los temas universales de la condición humana. “Con la transparencia quizá es posible llegar más allá en el decir poético. Captar la transparencia requiere concentración intuitiva. Cuando consigues traspasarla o fundirte en su velo de luz, puedes llegar a percibir matices, inéditos reflejos, profundidades de sombra, iridiscencias… que nunca habías visto”.

Se trata, entre otras líneas, de un libro de paisaje y de viaje, de experiencia y belleza: “A veces, al escribir me siento como si estuviera descendiendo a lo hondo de la tierra, mirando al cielo. Se encienden en mí dos visiones diferentes cuando escribo un poema. Surge la mirada que escribe (que lee mientras escribe) y otra segunda mirada a la espalda que contempla y analiza lo escrito. A veces esa segunda mirada no es la mía, sino la de algún poeta que admiro”. Y es entonces, revela, cuando siente la voz de Octavio Paz, Antonio Gamoneda, Clara Janés o Miguel d’Ors (cada cual con un estilo literario bien distinto), y esas voces le increpan como si le dijesen: “¡Pero que estás diciendo!". "Esta segunda mirada también puede ser la de una lectora o un lector cualquiera que me espeta de repente '¡Eso no hay quien lo entienda!'. Así que escribo solo pero acompañado, en la falsa soledad de los solistas”.

Tras el preámbulo de esta suerte de poética, Emilio Pedro Gómez, señala que ‘Olas de más’ viene a ser una playa a la que (arriban) van llegando olas poéticas (con experiencias, reflexiones y percepciones intuitivas) de las diferentes edades de la vida”.

También cita otras referencias de su escritura y de su condición constante de poeta-lector: Fernando Pessoa. “El autor de ‘Libro del desasosiego’ dice: ‘La mejor manera de viajar es sentir’. Por eso no resulta extraño que ‘Olas de más’ pueda percibirse como lo hace Adolfo Burriel al afirmar: ‘Viene a ser un libro-camino. Es un encuentro reflexivo con el paisaje de la propia vida, lanzando la mirada hacia atrás y hacia adelante (recuerdos y amores, crítica social y deseos, viajes y olvido) para afrontar el presente mejor. Con intención de vigente actualidad’”. Para redondear la visión de su libro, Gómez acude a otro poeta amigo como Joaquín Sánchez Vallés, que dice del poemario: “Además es un libro que lo abarca todo (o casi todo): el amor, el paisaje, la poesía, la muerte, la persistencia de la vida, el tiempo que pasa, la denuncia social... Es como una especie de testamento (o herencia poética) que Emilio Pedro Gómez deja a las generaciones futuras”.

"Es un libro que lo abarca todo (o casi todo): el amor, el paisaje, la poesía, la muerte, la persistencia de la vida, el tiempo que pasa, la denuncia social... Es como una especie de testamento (o herencia poética) que Emilio Pedro Gómez deja a las generaciones futuras”

Impulsado por estas generosas lecturas y percepciones de otros poetas, el escritor dice que ‘Olas de más’ “abre horizontes muy diversos, introspecciones multidireccionales recolectados en la edad de esta supuesta madurez del otoño, estación del retorno del frío y de las hojas secas, sí, pero también vuelven granadas, reinetas y castañas a la mesa. Porque no deja de ser el otoño, la estación de los frutos, como me gusta llamarla”.

‘Olas de más’ se presenta el martes 8 de noviembre en el IAACC ‘Pablo Serrano’ a las 19.30 en compañía del ya citado poeta Adolfo Burriel.