Musethica cumple 10 años y lo celebra con conciertos

"Diez años, más de 3.000 conciertos en 12 países y en los que han participado 500 músicos". Así resume Carmen Marcuello, catedrática de la Facultad de Economía y Empresa de la Universidad de Zaragoza, la trayectoria de Musethica, asociación que creó en Zaragoza en 2002 junto al violista israelí Avri Levitan. Musethica cumple 10 años y mira al futuro con todo el optimismo del mundo. Nadie pensaba que llegaría tan lejos. "Yo, desde luego, no –reconoce Levitan–. Sabía que el proyecto era interesante pero no era muy optimista".

"Avri llevaba la idea en la cabeza desde 2009, y cuando me la contó sentí que Zaragoza, donde han nacido proyectos culturales muy bonitos, era la ciudad ideal para ponerla en marcha", añade Marcuello. Musethica difunde la música clásica de una manera especial, la lleva a sitios donde habitualmente no está, desde fábricas a hospitales pasando incluso por cárceles. Y lo hace a través de orquestas formadas mayormente por jóvenes intérpretes, que añaden las experiencias de esos conciertos a su bagaje formativo.

"No nos gusta hablar de ‘músicos jóvenes’, porque en el programa se vinculan también profesores -afirma Levitan-. Cada año recibimos unas 300 solicitudes de músicos de todo el mundo que quieren participar en los conciertos de Musethica, y un comité de diez especialistas hace una selección muy estricta, en atención a sus méritos. El repertorio que interpretamos cada temporada no conoce fronteras ni limitaciones más allá de que debe tener una calidad extrema. Puede ser Bach o también una obra escrita hace tan solo tres meses".

Los músicos que darán los conciertos esta temporada en Aragón son, además de Avri Levitan, José García, Julia Lorenzo, Alicia Salas, Maria Winiarski (todos ellos viola), Fernando Arias, Ángela Aguareles y Erica Wise (violonchelo), Mariano García (saxofón) y Stoyan Paskov (guitarra). El repertorio principal estará protagonizado por obras de Bach, Bowen, Vivaldi, Cassado, Wieniawski, Bartók, Rodrigo y Piazzola.

Dar un concierto ante un público no acostumbrado a la música clásica es todo un reto. O quizá no tanto. "Una de las mayores sorpresas de mi vida ha sido comprobar que si un concierto es de calidad no hay ningún problema en captar la atención del público, aunque no haya escuchado música clásica en la vida –relata Avri Levitan–. Y esto nos viene pasando así desde el primero que dimos, en el Colegio Público de Educación Especial Rincón de Goya. Tocamos la famosa chacona de Bach, de casi 16 minutos de duración, y la respuesta de los chavales nos emocionó: fue empezar a tocar y se hizo un silencio absoluto. Una concierto increíble. En Viena hemos tocado la ‘Gran fuga’ de Beethoven ante niños inmigrantes de ocho o nueve años y nos ha pasado lo mismo. La música posee la capacidad de trascenderlo todo: tiene mucha fuerza".

Y no solo para el público, también para el intérprete. "A un chaval que estudia música los profesores solo le hablamos de él, de lo que tiene que hacer y mejorar –añade–. Y la música no es para el intérprete sino para el público. Después de los conciertos les planteamos a los músicos un cuestionario. Muchos nos dicen que la experiencia les ha servido para entender por qué se dedican a la música".

Musethica tiene cinco hitos en el calendario. El primero de ellos es una exposición fotográfica que resume su trayectoria y que se ha dispuesto ya en paneles en el paseo de la Independencia de Zaragoza. Inaugurada el viernes, podrá visitarse hasta el 27 de noviembre. Además, el 2 de diciembre en Etopia (19.00) se presentará un libro sobre su trayectoria, ‘10 años compartiendo música’. Los otros hitos son conciertos. El 1 de diciembre, en la iglesia de San Pablo de Zaragoza (20.00), dentro del festival que se celebra en el templo y que cumple 25 años. El 3 de diciembre (19.00) ofrecerá otro en el Salón Blanco de La Almunia de Doña Godina y, por último, al día siguiente estará en la sala Galve del Auditorio de Zaragoza. Esta temporada, además, también interpretarán música en el Centro de Educación Especial Rincón de Goya, el Centro Socio Laboral Torrero, el colegio Juan XXIII y el Instituto Ramón y Cajal, en Zaragoza; y en La Almunia de Doña Godina, en la Escuela Infantil Municipal y el Centro de Mayores.