¿Qué es la poesía, cómo se vive, cómo se lee?

El 21 de marzo es el Día Internacional de la Poesía. Se suceden publicaciones, recitales, citas con la palabra poética, eso que Mario Benedetti definió como “el alma del mundo”. La poesía tiene muchas definiciones posibles. Para Juan Ramón Jiménez “es un intento de aproximación a lo absoluto por medio del símbolos”. Antonio Machado, tan valorado y querido por los lectores, dice que “la poesía es el diálogo del hombre, de un hombre, con su tiempo”, pero también “es la palabra esencial en el tiempo”. HERALDO.ES se ha dirigido a poetas, editores, directores de revistas literarias y les ha preguntado por la significación de este día, cómo ven y cómo viven la poesía, y les pide que sugiera algunos títulos. Las preguntas han sido estas:

1. ¿Qué se celebra en el Dia Mundial de la Poesía, qué le parece?

2. ¿Qué significa la poesía para usted, cómo la vive, cómo la escribe, cómo la edita?

3. ¿Podría recomendarnos tres libros de poemas?

Retrato de la poeta Ana María Alcubierre, que ha vuelto a vivir a Zaragoza. Archivo Alcubierre.

ANA MARÍA ALCUBIERRE. Poeta. Zaragoza.

1. Me encanta que haya un día dedicado para la Poesía y que sea a nivel Mundial. Cuando yo era pequeña en el cole nos enseñaban poesías, ahora no sé si le da tanta importacia en la educación. Así que si hoy los niños oyen hablar a sus maestros de este día y leen un poquito de poesía, y las ciudades se inundan de poesía, y la radio, los periódicos, y otros medios de comunicación dedican varios minutos a hablar de poesía creo que habremos hecho un mundo mejor.

2. Para mí la poesía es esencial en mi vida. La poesía me acompaña siempre. La poesía ha sido en ocasiones mi salvadora, mi refugio. No podría vivir sin poesía..Las palabras, el ritmo, la música, sus velos, sus caricias son imprescindibles para mí. Como dice Antonio Gamoneda, "la suavidad de las palabras olvidadas, eso es poesía". Lo vivo con mucha alegría, de verdad. Se ha desterrado ya la idea del poeta romántico y se respeta mucho al escritor de poesía. Al poeta con mayúsculas. Cada vez leo más poesía y cada vez me gusta más.

3. Hay grandes poetas en nuestros días y me alegra mucho ser amiga de varios de ellos.

Carmem Aliaga publicará pronto 'Madeleine y las otras' en Olifante. Archivo Alcubierre.

CARMEN ALIAGA. Poeta. Zaragoza.

1. Para mí la poesía es una forma de mirar y ser mirado, una actitud ante la vida, la muerte y el camino que recorremos entre una y otra. Me gusta mucho este día.

2. El poema es un grito, una súplica, un ruego. Es una exclamación infinita que expresa, por un lado, el deseo de ser amado, de pertenecer al mundo y, por otro, lo contrario, la necesidad de manifestar nuestra diferencia, nuestra condición de nómadas constantes, tal vez, inadaptados. En el poema nos enganchamos a la palabra como salvación, puede que el único lugar habitable y nos desangramos hasta ese renacimiento que supone la mirada del lector. Escribir es perder el equilibrio, caer sobre el papel.

3. Una de las autoras de mi vida es Anne Sexton por esa intensidad irremediable y uno de los libros que me marcó fue 'Matar a un ruiseñor', la novela de Harper Lee, por esa ternura que se desprende en toda la obra, a pesar de la dureza de lo que se relata. Descubrir esa sociedad de los adultos, envueltos en prejuicios e hipocresía, a través de la mirada de unos niños, dejó en mí una huella importante.

David Francisco es editor, con Reyes Guillén, de Pregunta y realizador de vídeo. Reyes Guillén.

DAVID FRANCISCO. Editor de Pregunta. Zaragoza.

1. Un día como hoy supone una reivindicación siempre interesante y necesaria, para sacudir prejuicios y difundir un género que, en apariencia, es minoritario, aunque en realidad es de los que calan más hondo en la emoción de los lectores.

2. Para nosotros [Reyes Guillén y él], editar y sobre todo leer poesía significa abrir una puerta al misterio, plantearnos multitud de preguntas para las que no esperamos ninguna respuesta, sumergirnos sin más en esa belleza propia y extraña de lo desconocido. Leer poesía es mirar hacia el mundo y hacia uno mismo con ojos ajenos, buscar lo universal que hay en cada voz particular.

3. Y más que tres libros, recomendaríamos a tres poetas, de los tantísimos que nos parecen interesantes o nos han influido: Juan Eduardo Cirlot, Antonio Gamoneda y Alejandra Pizarnik.

El periodista y narrador Guillermo Busutil., director de la revista 'Mercurio' Pepa Babot

GUILLERMO BUSUTIL. Escritor y director de ‘Mercurio’. Málaga / Sevilla.

1. Este Día debería significar la celebración diaria del diálogo secreto y enriquecedor con los silencios, secretos e incertidumbres del corazón y de la mirada en torno a la belleza y felicidad de todo lo cotidiano.

2. Para mí la poesía es un arrebato de la intimidad basado en hechos reales y la conciencia que se atreve a desnudarse a sí misma para enriquecer los sentidos. La poesía es vital en mi vida porque me acerca a todos los misterios de la naturaleza de la propi vida, y porque me ayuda a traducir con su lenguaje la piel de todas las emociones. Un día sin poesía es un día sin música y sin renovación de uno mismo.

3. Es muy difícil escoger pero me quedaría con ‘Poeta en Nueva York’ de Lorca, ‘Las personas del verbo’ de Gil de Biedma, y cualquier libro de Ana Rosetti o de Aurora Luque entre las más contemporáneas.

Raúl Carlos Maicas, director de la revista 'Turia' en Teruel.J USJ

RAÚL CARLOS MAÍCAS. Escritor y director de ‘Turia’. Teruel.

1. Si este tipo de celebraciones sirve para estimular las buenas lecturas, estupendo.

2. - En estos tiempos de incertidumbres, ruidos y desasosiegos más o menos virtuales. sumergirse en un poema, sentirse cómplice de lo que nos dice, siempre es una opción recomendable y saludable. No hay mejor terapia al alcance de todos. Siempre me ha gustado aquella frase de Borges que da comienzo a su poema ‘El lector’: "Que otros se jacten de las páginas que he escrito, / a mí me enorgullecen las que he leído".

3. - Si tengo que seleccionar tres libros, citaría primero al gran Borges y su ‘Poesía completa’. De nuestro inolvidable Antonio Machado recomendaría cualquier de sus obras, por ejemplo ‘Campos de Castilla’. También incluiría una ‘Antología poética’ de la maravillosa escritora polaca Wislawa Szymborska, de la que afortunadamente tenemos traducida casi toda su obra.

La poeta y editora de Olifante Trinidad Ruiz Marcellán. José Miguel Marco

TRINIDAD RUIZ-MARCELLÁN. -Editora de Olifante. Tarazona y el Moncayo.

1. Me recuerda y reafirma el compromiso humano, social y cultural de toda la sociedad ante la fuerza y el destino de la palabra de música, poética, que tanto poder tiene en la vida.

2. Un estilo de vida. La poesía tiene en mí el poder de hacer interpretar el mundo en mi mundo y al revés.

3. Recomendaría ‘Balada de la cárcel de Reading’ de Oscar Wilde, ‘Campos de Castilla’ de Antonio Machado y ‘Espectral’ de Ángel Guinda.

Fernando Sanmartín es el editor de La gruta de las Palabras (PUZ). Aránzazu Navarro

FERNANDO SANMARTÍN. Poeta, editor y gestor cultural. Zaragoza.

1. Es subrayar algo importante. Porque la poesía nos protege y nos hace mejores, y esto último no hay que perderlo de vista. Es también un fármaco poderoso, que debe tomarse sin prescripción médica.

2. La poesía forma parte de mi escritura. Tiene algo de cueva rupestre donde uno, de noche, se retrata o dibuja bisontes. Y una vez me contaron que uno de mis poemas sirvió, en un bar de mucho prestigio, como broche nocturno entre dos personas: "Sé que no llamarás./ Aprendo, pues,/ el lenguaje del desierto."

3. Tres libros. ‘Se pierde la señal’, de Joan Margarit; ‘Quién lo diría’, de Eloy Sánchez Rosillo y ‘Cadencia’ del poeta aragonés Fernando Ferreró, el patriarca de las Letras Aragonesas.