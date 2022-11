Gema Rupérez: "Al final, el arte solo habla de los problemas de la cotidianeidad"

Nacida en Zaragoza en 1982, Gema Rupérez es una de las artistas españolas que siempre ha sometido su afán provocador a la necesidad de que el espectador reflexione y la acompañe en sus cavilaciones y denuncias. Busca más complicidades que sorpresas, y con ‘Statu Quo’, la exposición que inauguró este miércoles en el IAACC Pablo Serrano de Zaragoza, le ha dado una vuelta de tuerca a su trayectoria. Tras dos años de trabajo, la muestra, por su ambición y dimensiones, le abre una nueva etapa. Seis instalaciones invitan al visitante a reflexionar sobre los temas que la han acompañado siempre: lo colectivo frente a lo individual, la globalización, el capitalismo, la explotación laboral, la inmigración...

"Al final, el artista es lo que son sus inquietudes, y el arte solo habla de los problemas de la cotidianidad. No estoy segura de que contribuya a resolverlos, pero desde luego sí que ayuda a visibilizarlos. En esta exposición, como en todas las mías, busco que el espectador se sienta interpelado".

El recorrido se inicia con ‘Bandera blanca’, una instalación que se activa al entrar el espectador en ella, y en la que seis máquinas de coser funcionan simultáneamente mientras se escucha un fragmento del himno de China, la ‘Marcha de los Voluntarios’. Como telón de fondo, una bandera blanca confeccionada con 2.000 etiquetas de ‘Made in China’. Y, en los laterales, seis pantallas de televisión que muestran el proceso de cosido de la bandera, realizado por mujeres del proyecto ‘Hilvanando culturas’, de Ayuda en Acción y el CEIP Ramiro Solans.

‘Hilvanando culturas’ es el principio y fin de la exposición, y resume bien el espíritu que anima al resto de las instalaciones. "Esta es la exposición más ambiciosa que he realizado hasta ahora. Presenté el proyecto al Pablo Serrano porque necesitaba hacerla, crecer, plantearme nuevos retos. A la mayoría de las instalaciones no he podido enfrentarme sola, he necesitado la ayuda de colectivos, artistas... Precisaba técnicas y programaciones que no domino. Pero necesitaba plantear lo que resume una frase de Donna Haraway: “nuestras máquinas están inquietantemente vivas y nosotros aterradoramente inertes”».

‘Statu Quo’, la instalación que da título al conjunto, es un mapamundi cubierto de lentejuelas que, cuando el espectador se aproxima, caen de un golpe fuera de los continentes. Con esta obra busca Gema Rupérez llamar la atención sobre los inmigrantes.

La desigualdad laboral está presente también en ‘White Collar, blue collar’, que convierte en bandera de Europa una decena de cuellos blancos (símbolo de los trabajadores de oficina) sobre un fondo de monos azules de trabajo.

Quizá la instalación más compleja sea ‘Data Lake’. En ella el visitante tiene que escribir en un ordenador qué es lo que le preocupa, y su mensaje, traducido a lenguaje binario, se proyecta en una pantalla horizontal de 13 metros.

"Las instalaciones hablan siempre de objetos culturizados y en cierta manera son escenografías –añadía la artista–. Quería que el espectador no solo se viera inmerso en las obras, sino que formara parte de ellas. En algunas de las instalaciones que presento, es el espectador el que activa la obra, el que la redimensiona".

La muestra, producida por el Gobierno de Aragón, fue inaugurada ayer por su autora; su comisario, Adonay Bermúdez; y el director general de Cultura, Víctor Lucea. Podrá visitarse hasta el 26 bde marzo de 2023.