Por primera vez desde su creación, una aragonesa participa en ARCO Lisboa. Lo hará Gema Rupérez (Zaragoza, 1982), una de las jóvenes artistas españolas de mayor proyección nacional e internacional. Lo hará con la galería Acervo y en la sección Opening. "Me conocieron en la feria Just Madrid, donde participaba gracias a la galería A Del Arte -relata- y decidieron llevarme a ARCO Lisboa. Va a ser el fin de una temporada en la que no he parado, con citas importantes en ciudades extranjeras, como Turín, o ahora la capital portuguesa; y nacionales, como Cáceres y Huesca.

Precisamente, la obra que va a llevar a Lisboa ha podido verse en 'Líneas de resistencia', la exposición oscense. Rupérez obtuvo la beca Ramón Acín de la Diputación Provincial de Huesca en 2017 con un proyecto que denominó 'Líneas de resistencia'. La idea partía del Meridiano de Greenwich, la línea imaginaria sobre la que se estructuran los husos horarios, y que pasa por Huesca. A partir de ahí, Rupérez reflexionaba sobre las líneas imaginarias, los puntos y, sobre todo, los vacíos y los espacios baldíos.

La obra que mostrará en Lisboa se titula 'Centrípeto/Centrífugo 2018' y está integrada por un vídeo y tres fotografías correspondientes a la serie 'Conversaciones', propuesta basada en situaciones de confrontación y dialéctica iniciada por Rupérez en 2015. Para esta ocasión, la artista incorpora dos aros tipo 'hula hoop', que, según sus giros y movimientos, establecen una serie de marcas y rastros sobre el terreno. Mientras el vídeo ofrece el desarrollo coreográfico completo de ambos aros, las fotografías detallan los dos elementos principales de la acción: el aro y su huella.

"En toda mi obra hay una parte de compromiso social, de confrontación y de dialéctica -subraya-. Con recursos que todos conocemos y mi experiencia personal, intento trasladarlos a lo cotidiano. Mi obra gira en torno a la emoción, la circunstancia, el momento, las fronteras y los límites".

ARCO Lisboa se celebra entre el 16 y 19 de mayo. A diferencia de ARCOmadrid, en cuya variada oferta siempre destacan artistas mediáticos, el arte político, la extravagancia o la irreverencia, la variante portuguesa opta por una línea más sosegada.

Como en ediciones anteriores, la Feria se articula en tres áreas: el Programa General, Opening, que es donde se podrá ver la obra de Gema Rupérez, y Proyectos. En el eje principal de la Feria, el Programa General, participan 52 galerías de 16 países. El programa Opening volverá a centrarse en galerías con una trayectoria de un máximo de siete años con el objetivo de aportar nueva información y dar la oportunidad de descubrir "nuevas propuestas galerísticas". Está formado por 11 galerías de todo el mundo, seleccionadas por João Laia, y se incluyen algunas de reciente creación como Lehmann + Silva, de Oporto, o Fran Reus, de Palma de Mallorca, así como Jahmek, de Luanda, o The Ryder Projects, de Londres. ARCO Lisboa se celebra en la emblemática Cordoaria Nacional, una antigua fábrica de la marina portuguesa.

Gema Rupérez está muy satisfecha de 'Líneas de resistencia'. "Siempre he sido muy agradecida a las ayudas institucionales, porque ellas han sido mi manera de sobrevivir y seguir creando. Me parece muy importante que las instituciones apoyen y fomenten el arte contemporáneo y, en ese sentido, la beca Ramón Acín ha sido un lujo: he podido tener tiempo y espacio para desarrollar libremente mi investigación. Y la manera en la que la Diputación de Huesca da a conocer tu trabajo también es otro lujo".

Sobre todo cuando, como es su caso, no está obsesionada con vender obra. "Yo siempre me he sentido con absoluta libertad a la hora de crear -asegura-. No hay que ser tan presuntuoso como para estar por encima de vender o no vender. Hay que buscar el equilibro y generar proyectos que, por su carácter, sean efímeros y no rentables, y generar obra que encuentre un público que la compre. Yo vivo del arte, pero no solo de las obras que hago: doy conferencias y talleres, dirijo un festival de arte público... Vivo del arte, pero no solo de mis obras".

Las fotografías que Gema Rupérez llevará a ARCO Lisboa, tal y como se exponían en la sala de la Diputación de Huesca Javier Broto

Muchas de ellas son instalaciones que, además, tienen fecha de caducidad y desaparecen tras la exposición que las ha inspirado. "Me gusta mucho trabajar con el espacio -apunta-, y por eso mis instalaciones son en realidad escenografías artísticas que envuelven al espectador. Pero también he hecho obras más íntimas, como mucha fotografía. Cada proyecto necesita su materialización y sus cuidados, y yo quiero ser un poco aprendiz de todo, investigar con los materiales, buscar nuevas vías... Tampoco pretendo hacerlo todo yo, sé dónde están mis limitaciones".

Para ella, "lo importante en un artista es que su discurso tenga coherencia y, si echo la vista atrás, creo que tengo un lenguaje propio, que se ha ido construyendo con los años y con cierta coherencia. Quizá se deba a una simple cuestión, que me involucro al máximo en todo lo que hago y que cada uno de mis proyectos se conecta con el anterior".

Cree que las nuevas tecnologías han dado al arte "el vértigo que necesitaba" (en Huesca presentaba una escultura lumínica) pero es una gran defensora del dibujo como disciplina artística. "es la base de todo. Me ha acompañado desde mis inicios y por eso le tengo respeto y cariño. En realidad, es la herramienta con la que me puedo expandir más. Tarde o temprano, en una instalación acabas encontrándote alguna limitación. En el dibujo, no. Cualquier cosa que imagines la puedes hacer".