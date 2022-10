Miguel Ángel Muñoz: "El Principal tiene uno de los mejores públicos de España"

Ha hecho mil millones de cosas, pero mucho público le sigue reconociendo como el tito Robert de ‘Un paso adelante’… ¿Reniega de aquellos inicios?

En absoluto. Fue un proyecto del que me siento muy orgulloso. Es más, ahora estamos grabando el ‘spin off’ y tanto Mónica (Cruz) como Beatriz (Luengo) mostramos nuestro agradecimiento apadrinando la nueva generación.

Ahí trabaja con la aragonesa Karina Soro y también viene de protagonizar ‘Sequía’ con Elena Rivero. ¿Hay talento para la interpretación en esta tierra?

Son actrices estupendas. La serie ‘Sequía’ es la que más nominaciones tiene en los Premios Iris este año y tanto Elena como yo somos candidatos al ‘mejor protagonista’.

¿Qué otros lazos tiene con Aragón?

Recuerdo que cuando estuvimos de gira con ‘El cartero de Neruda’ paramos dos semanas en el Teatro Principal y concluimos que estaba entre el mejor público de España. Además, con la productora Paciencia Films acabamos de colaborar con el corto de Nata Moreno titulado ‘Madreselva’.

Su faceta como director con una historia conmovedora le ha reportado premios como el ‘Corazón de oro’ de la asociación aragonesa Believe in Art.

Es increíble todo lo que continúa pasando con el documental: se estrenó en más de cien salas, se llevó un Forqué, sigue viajando a todo el mundo a través de Netflix, lo hemos presentado en la Seminci... No sé si volveré nunca a dirigir algo con tantísima implicación personal: son sesiones de terapia abiertas en pantalla. Lo que más emociona es, cuando se encienden las luces, escuchar los aplausos y ver parte de la sala llorando.

¿Teme haberse puesto el listón muy alto?

Nunca concebí la película como ‘mi primer trabajo como realizador’, sino que era una necesidad personal. He puesto el alma, el corazón y ha quedado un testimonio muy valioso para que la gente tenga más ganas de pasar tiempo de calidad con sus personas queridas, mayores o no.

Preguntamos al actor Miguel Ángel Muñoz sobre lo que más se busca de él en Redes Sociales.

¿Sabe la Tata la que ha liado? A sus 96 años tiene 300.000 seguidores en Instagram...

Es consciente de que esto se ha salido de madre, pero no le da ningún valor excepcional. Para ella lo importante es verme feliz.

La cultura de la cancelación está a la orden del día. Haciendo tanto uso de las redes y con la imagen de ‘yerno perfecto’ que tiene, ¿no le da miedo algún día meter la pata?

La tecnología nos ha superado y vamos muy rápido. Para no estar fuera hay que ser parte de ello y creo que internet es una gran herramienta de comunicación. Eso sí, cuando te equivocas, sabes que el lío va a ser enorme. ¿La solución? Tan simple como saber disculparse y asumir el error.

¿Envejecer puede ser bonito?

Envejecer es complicado. En la película muestro la parte más dura pero también lo importante que es la actitud ante la vida. Mi Tata se podría quejar cada día, cada minuto, apenas ve ni oye y le cuesta caminar, pero a pesar de las dificultades siempre saca una sonrisa.

¿Qué hace sonreír a Miguel Ángel Muñoz?

Lo vital y lo necesario es tener salud y que mi familia esté bien. Después viene lo profesional, que es importante, pero muchísimo menos que hace años: ya no es esa zanahoria para sentirme halagado cada día. Disfruto interpretando, poniéndome al servicio de un personaje, pero también dando rienda suelta a otras inquietudes como dirigir, presentar premios, girar por teatros... También me divierte estar en ‘Masterchef’ y preparar nuevos proyectos. La versatilidad me hace sentir a gusto.

¿Meterse en la piel de Julio Iglesias también?

Es para el ‘biopic’ de Miguel Bosé. Si tito Robert ya era políticamente incorrecto, no te quiero ni contar lo que fue Julio Iglesias cuando tenía 38 o 39 años. Es un personaje tan carismático y emblemático, que merecería también su propia serie.