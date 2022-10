El festival Asalto y el concierto de Daddy Longs Legs, recomendaciones culturales de HERALDO para este fin de semana

Las recomendaciones culturales de HERALDO para este fin de semana comienzan con un asalto, y no a la diligencia de John Ford, sino a una de las iniciativas más diligentes y pintonas que se desarrollan en Zaragoza en los últimos años; además, es algo tan vivo que ha procreado (por esporas, eso sí) en otros puntos de la geografía aragonesa. Es el Festival Asalto, que recorre los barrios de la capital zaragozana y les da un nuevo colorido no necesariamente efímero, aunque la intención de esta intervención no es perdurar, sino alegrar la vista y sensibilizar a la población acerca de la ubicuidad de la belleza. Este año, la gran fiesta del arte urbano en suelo zaragozano se desarrolla en Santa Isabel, con su recuperado Centro Cívico como punto neurálgico de la trama.

Los redactores Christian Peribáñez y Pablo Ferrer seleccionan recomendaciones, variando el foco y ofreciendo de forma sucinta sus impresiones acerca de cada una de ellas

Asalto es la recomendación expresa del redactor Christian Peribáñez esta semana; en la presente edición se cuenta con figuras como Diego Vicente, el artista de Alagón que ha colaborado con el colectivo Boa Mistura, puntero a nivel mundial en el arte urbano; también se cuenta con Zane Prater, Noemí Calvo, Txemy, Kyle Hughes-Odgers, Isa Nieto, Nulo y Murfin . Además, y hasta el domingo 30 de octubre, los visitantes y residentes del barrio podrán asistir a la creación y exposición de obras en el espacio público, amén de talleres, encuentros y visitas guitadas. Desde el lunes, las obras plasmadas en los muros de Santa Isabel durarán lo que tengan que durar: ojalá sea mucho.

Por otro lado, Pablo Ferrer se decanta por una propuesta musical: el concierto de Daddy Long Legs en La Casa del Loco de Zaragoza. Será este sábado 29 a las 22.30, y la cita se enmarca en la celebración de los 25 años de actividad de la sala. Traen nuevo disco, ‘Lowdown Ways’, pero aunque viniesen solamente con material añejo, nadie se quejaría entre los seguidores de la banda neoyorquina. Lo suyo es el blues rabioso y una gira eterna por todo el planeta, con toques del rock más primitivo y gotas de soul en las melodías.