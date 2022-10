Singular maridaje entre versos de Pecker y pastelería gourmet de Raúl Bernal

El músico Raúl Usieto, Pecker, y el maestro chocolatero Raúl Bernal, ambos oscenses, se han aliado en un singular proyecto para maridar versos del primero con pastelería gourmet del segundo. Una treintena de afortunados pudieron saborear este domingo una de las recompensas de la exitosa campaña de 'crowdfunding' que lanzó Pecker. Se cierra este martes pero ya ha logrado el objetivo de recaudación (8.000 euros en menos de 40 días) para poder sacar al mercado su nuevo disco, 'Peso pluma'.

La idea surgió de Bernal. "Compré el disco anterior y también este y al ver que se estaba terminando la campaña, le propuse algún tipo de colaboración para ayudar a ese empujón final", explica. Y entonces se les ocurrió la idea de organizar un recital de poesía y un miniconcierto acústico maridado con delicias de su pastelería Lapaca inspiradas expresamente en los versos de Pecker, que en noviembre publicará su primer poemario, 'Un vuelo sin la mecánica adecuada', editado por Pregunta Ediciones.

El músico oscense recogió enseguida el guante porque le pareció una propuesta "brillante" que, además, encajaba muy bien con la filosofía de su primer libro que contiene 59 poemas, entre los cuales están las nueve letras de las canciones de su octavo álbum. "No están señaladas y me parece un juego bonito porque el libro sale dos meses antes del disco y uno puede imaginar cuál de ellos se va a convertir en canción y qué melodía podría tener", señala.

Pecker fue leyendo uno a uno los poemas mientras Raúl Bernal presentaba sus creaciones a los mecenas, que tenían que haber pagado 20 euros por poder disfrutar de esta recompensa exclusiva Y como colofón, pudieron disfrutar de los dos primeros singles del nuevo disco, 'A los ojos, radiante y 'Diente de león'. El primero ya se puede escuchar y el segundo se publicará el próximo 28 de octubre.

Así, del poema 'Gigante roja' escogió el verso que habla de 'dos onzas de añoranza' para presentar una delicia de pan tostado con aceite y dos onzas de chocolate; de 'Velocidad de escape' y su verso 'Tus promesas fueron un día nubes' se le ocurrió imprimir en una oblea la palabra 'Promesas' para colocarla dentro de un algodón de azúcar simulando una nube; de 'Más tiempo', propuso hacer un 'showcooking' en directo montando un cruasán con crema, nata montada, frambuesa y pistacho; y de 'El cisne negro' salió un trampantojo de una vaina de vainilla con sabor a chocolate y con chile en su interior a modo de sorpresa acompañado de un chupito de batido frío como contrapunto para eliminar el picor en boca.

A falta de cerrar definitivamente la campaña de 'crowdfuning', Pecker admite estar "muy contento porque voy a poder seguir siendo independiente". Agradece las aportaciones de seguidores a los que reconoce o que interactúan con él en las redes sociales, pero admite que le hace "especial ilusión" aquellas que llegan de personas "que no sé ni de dónde salen porque hay gente en el mundo que de repente descubre una cosa y decide formar parte del proyecto, y eso es flipante".

Una vez cumplido el objetivo, el 2 de noviembre mandará a fábrica el disco y espera entregárselo a los mecenas en formato cedé o vinilo el 10 de enero, diez días antes del lanzamiento oficial. Hasta entonces publicará un total de cuatro singles como adelanto acompañados de videoclips. "Lo bonito del micromecenazgo es que la gente puede optar a cosas exclusivas", destaca.

Pecker avanza que 'Peso Pluma' es un disco hecho "desde la libertad absoluta". Y es que cuando acabó la gira de su anterior álbum, 'El Incendio perfecto', se quedó sin ganas de seguir haciendo discos. Sin embargo, durante el confinamiento más duro de la pandemia empezó de nuevo a componer "desde un sitio que no había estado, la sencillez de estar en tu estudio y simplemente crear porque sí, no con un plan, ni con un objetivo de que eso se convirtiera en un disco que hubiera que vender y luego salir a los escenarios a defenderlo". Pero tanto le "fliparon" las nueve canciones que creó que cambió de opinión y decidió reunirlas en un álbum. "Por eso es diferente a todos lo que he hecho antes. Esto no iba a ser disco, era solo una necesidad biológica de crear", remarca.