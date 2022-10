Las grandes producciones corales, apuesta de la Sociedad Filarmónica esta temporada

"La nuestra es una programación que sale del alma. No nos conformamos con lo que ofrecen los representantes musicales, sino que buscamos intérpretes y programas actuales y que sorprendan". Lo dice Cristina Sobrino, presidenta de la Sociedad Filarmónica de Zaragoza, que ha enviado ya a los socios el programa de la nueva temporada (14 conciertos, y además los socios podrán asistir a los 8 del Ciclo de Grandes Solistas Pilar Bayona).

Este año se profundiza en una de las líneas apuntadas por la entidad en las últimas temporadas, la combinación de los conciertos clásicos convencionales con los que no lo son tanto. Así, por ejemplo, abrirá la temporada el grupo de música a capela B Vocal, con un programa clásico y en un concierto sin amplificación, pero también hay una cita con O’Carolan, grupo habitualmente centrado en la música tradicional aragonesa, o con el Thomas Kretzschmar Quartet.

Uno de los platos fuertes, en cualquier caso, parece la música coral.

"La música de cámara es buenísima e inagotable, y es también nuestra razón de ser –apunta Sobrino–, pero este año hemos querido hacer dos grandes apuestas: el ‘Réquiem alemán de Brahms’, que nos lo ofrecerá el Orfeón Pamplonés en una versión que no se ha escuchado nunca en Zaragoza y que incluye dos pianos y percusión; y la ‘Pasión según San Juan’ de Bach, a cargo de Ars Combinatoria».

Destacan también fórmulas novedosas, como el Cuarteto Gerhard, acompañado por el pianista Josep María Colom; o Judith Jaúregui, que ya ha actuado para la Filarmónica pero que este año viene a Zaragoza en formato trío, junto a Soyoung Yoon (violín) y Nadège Rochat (violonchelo).

Los intérpretes aragoneses siempre han sido una de las claves de la programación de la Filarmónica. Este año, además de B Vocal, el Thomas Kretzschar Quartet y O’Carolan, destaca la presencia de la pianista Marta Vela y el flautista Ricardo Pérez Castilla, que protagonizan otra velada; o el violoncellista Iagoba Fanlo con la pianista María José Barandiarán.

"Hemos invitado también al grupo Enigma, que nos ofrecerá un programa sobre la música de la época de la República de Weimar. Y queremos que sea el inicio de una colaboración duradera, porque el Grupo Enigma tiene que estar en nuestra programació2, añade Sobrino.

Otra novedad importante, al margen de la programación, va a ser el horario de los conciertos. "La Filarmónica se actualiza permanentemente y avanza sin parar –subraya su presidenta–. Ya adelantamos en su día el horario de los conciertoss a las 19.30 y este año vamos a dar un paso más adelantando a las 18.30 los que estén previstos en fin de semana. Es algo que se está haciendo desde hace tiempo en Europa y que es bueno que adoptemos aquí. Creemos, además, que no impide cualquiera de los planes que se tengan para el sábado y el domingo. Son conciertos con una duración aproximada de 70 minutos que, cuando el programa lo permita, no tendrán intermedio". Los no socios podrán asistir a los conciertos con entrada (25 euros, 10 para estudiantes), fórmula que cada año cuenta con más adeptos. "La Filarmónica sigue viva y fuerte", subraya Cristina Sobrino.

El calendario

4 de noviembre: B Vocal.

15 de noviembre: Cuarteto Gerhard & Josep María Colom.

1 de diciembre: Mark Padmore.

9 de enero: Thomas Kretzschmar Quartet.

24 de enero: Iagoba Fanlo & María José Barandiarán.

12 de febrero: Judith Jáuregui & Soyoung Yoon & Nadège Rochat.

18 de febrero: Orfeón Pamplonés.

19 de marzo: Ars Combinatoria.

29 de marzo: Marta Vela & Ricardo Pérez Castilla.

17 de abril: OCAZ Enigma.

20 de abril: Trío Hantaï.

26 de abril: O’Carolan.

13 de mayo: Gabriela Montero & Gautier Capuçon.

31 de mayo: Orquesta Gonçal Comellas.