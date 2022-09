Pilar Irala: “Jalón Ángel fue un hombre valiente sin sesgo al que le apasionaba retratar mujeres”

ZARAGOZA. «Jalón Ángel fue un hombre valiente sin sesgo», decía ayer la fotógrafa e historiadora del arte Pilar Irala Hortal, que acaba de publicar el libro ‘Jalón Ángel (1898-1976). Más allá del fotógrafo’ (Tirant), donde analiza la vida y la obra de Ángel Hilario García de Jalón Hueto, que fue uno de los grandes maestros fotógrafos de Zaragoza desde que adquirió el estudio de Ducker, en 1926, hasta su muerte. La presentación tuvo lugar ayer en el palacio del Grupo San Valero, en la plaza de Santa Cruz.

«Hay varios Jalones: el retratista, el fotógrafo familiar, el de los viajes, el que se interesa por las fotos en color, el fotógrafo marcado por la iluminación cinematográfica, el reportero», explicó Pilar Irala en un auditorio absolutamente lleno, con familiares del fotógrafo, directivos de la Universidad San Jorge, fotógrafos de la Real Sociedad Fotográfica de Zaragoza, profesores, amigos y público interesado.

Irala abordó la biografía del artista: su aprendizaje en Viana (Navarra), su marcha a Lille, Lyon y luego París. «Le interesaba mucho la historia de la fotografía y recomendaba la lectura de revistas». Se instaló en Zaragoza y entre 1926 y 1936 realizó muchos retratos de intelectuales, actores y gentes de la farándula, políticos, pero también hizo fotos de sus viajes, no solo a Europa, a Venecia, Roma o París, sino a los Pirineos. «En esta época realizó una obra antropológica muy personal. Siempre supo conjugar lo profesional y lo estético», dijo Pilar. Y se apuntó que en una fotografía como la que tomó en Riglos se produce un curioso paralelismo con algunas instantáneas del escritor mexicano Juan Rulfo.

Durante la Guerra Civil, y en la inmediata posguerra, retrató a Franco. «Es verdad, pero no se sostiene la imagen de que sea el retratista de Franco. O al menos no solo eso: fue mucho más. Un maestro del retoque, de la iluminación, un hombre que admiraba a maestros como Irving Penn, Cecil Beaton, Eugene Atget y Henri Cartier-Bresson, un pintor, y un enamorado de la educación», apuntó Pilar, y recordó que él fue uno de los que puso la semilla del grupo San Valero. Le interesaba mucho enseñar, y no solo fotografía en color, “sino que los jóvenes se formasen y pudiesen acceder a un empleo”.

Una de las muchas imágenes que tomó del Pilar. Jalón Ángel.

Pilar Irala Hortal recordó que el Archivo Jalón Ángel, que custodia la Universidad San Jorge desde 2008, contó de partida con 5.000 negativos y ahora, «gracias a la donación de Luis Ramón Díez, que trabajó con Jalón Ángel y siguió su tarea», la cifra se acerca a los 500.000. Y tiene de todo. Dijo que espera que algún día se pueda digitalizar por completo. “A Jalón Ángel le gustaba tirar muchas fotografías, realizar pruebas, aunque luego tiraba mucho. Era perfeccionista”, insistió, y también quedó clara su osadía: desafió al régimen cuando fue a retratar en 1939, en Roma, a don Juan de Borbón y a su esposa María de las Mercedes y, años después, empleó en su estudio al pintor Ciriaco Párraga, de pasado comunista.

En la planta de abajo hay una exposición de sus fondos, donde brillan con luz propia el retrato de Celia Gámez, realizado en 1934, y la señora Von Stohrer, de 1939. Dos de sus mejores obras. Pilar Irala recordó algo en lo que incide en el libro: Jalón Ángel sentía especial predilección por las fotos de mujeres y logra retratos femeninos excelentes, modernos, con un toque ‘flu’ y un cuidadoso estudio de la luz que ensalza los ojos y la sonrisa. A Irene López Heredia le hizo fotos en los años 30 y 40 que no envidian para nada los de la colección Kobal o los de George Hurrell.