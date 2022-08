‘Ali & Ava’: Un romance contra lo establecido

Al ver esta interesante, buena y entrañable película, me he acordado de Ken Loach y sus crónicas sociales, urbanas y obreras. Incluso, he recordado el cine que hizo en sus primeros años el hoy octogenario Stephen Frears. Ese cine de corte social y realista, que nos acerca a los suburbios en los que en casas con pocas comodidades viven familias de muchos miembros y en donde la separación por razas y religiones es un hecho aceptado, ese cine es el que ha recuperado la directora y guionista Clio Barnard en ‘Ali & Ava’.

Autora de varios largometrajes, aunque poco o nada conocida en España, Clio Barnard desarrolla en su nuevo filme la relación que se establece entre una mujer joven, aunque ya abuela, separada, irlandesa de origen y maestra de profesión, y un joven musulmán. Los dos aman la música y los dos van sobrados de problemas, malos recuerdos y momentos duros. A partir de esta presentación, la cineasta lleva al espectador a un complejo recorrido por la existencia de sus dos personajes.

No parece que haya aquí intención de hacer crítica social pura y dura, pese a que los elementos que se ponen en valor, esas situaciones a las que se asiste y que dan buena cuenta de la valía de los personajes y de su valentía para enfrentarse al reto de cada día, así lo atestiguan. Hay, por encima de todo, que es, posiblemente, lo que más me gusta e importa de esta película, un retrato de dos personajes que, pese a las dificultades, pese a determinadas penas, tienen unas enormes ganas de vivir, de disfrutar y de salir adelante. Y, son, además, seres que cuidan a todos aquellos que están a su alrededor.

'ali & ava' *** Directora y guionista Clio Bernard. Fotografía Ole Bratt Birkeland Música Harry Scott Intérpretes: Adeel Hakhtar, Claire Rushbrook, Ellora Torchia, Shaun Thomas.

Reino Unido. 2021. 95 minutos.

Muy bien interpretada por dos actores absolutamente creíbles, como lo es todo el reparto, ‘Ali & Ava’ no es una obra extraordinaria, pero está muy bien dirigida, la historia sorprende y, en mi opinión, es una de las películas más interesantes, atractivas y llenas de sentimiento de cuantas han pasado este verano por la cartelera.