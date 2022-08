Gerald B. Fillmore: "Ganar en Tarazona es un honor y una responsabilidad"

El actor, guionista y director aragonés Gerald B. Fillmore (Zaragoza, 1986) vive en Los Ángeles y desarrolla su carrera entre EE. UU. y España. Recientemente presentó dos de sus cortos en su ciudad natal, ‘Hold for applause’ y ‘For Pete’s sake’, ambos premiados en el festival de cine de comedia de Tarazona y el Moncayo. Fillmore explicaba hace unos a HERALDO cómo había vuelto al mundo del cortometraje: “En realidad es como empecé, haciendo cortos. Luego me centré en el teatro con mi compañía The Sinflow y en diversos proyectos para televisión. Así que dejé el cine por un tiempo, pero hace un par de años volví a entrar en el mundo del cortometraje y me ha dado muchas satisfacciones. Tanto con ‘Hold for applause’ (‘Esperen al aplauso’), que ha recorrido más de 100 festivales por todo el mundo y ha cosechado 25 premios, como con ‘For Pete’s sake’. Era originalmente una pieza de teatro que representé con Francho Aijón en el Teatro del Mercado, en el pub El Zorro y en Madrid”.

Por este último trabajo recibió el pasado sábado el premio al mejor cortometraje en el certamen de cine de comedia de Tarazona. Para Fillmore, este galardón supone “un honor y una responsabilidad. Por eso no podía faltar a la cita. El año pasado, con ‘Esperen al aplauso’, ganamos el premio del público, el de mejor guión y mejor actor. No pude venir porque estaba en Los Ángeles, así que este año, en cuanto me informaron del premio pille un avión para recibirlo en persona. Es el festival de comedia mas importante de España. Ya tener una selección es una medalla para la película”.

Además, con este premio, ‘For Pete’s sake’ será uno de los candidatos a ganar el Goya al mejor cortometraje en 2023. El filme cuenta la historia de Jim, un paciente que se esta volviendo loco porque lleva una eternidad en el hospital hasta que un medico llega con los resultados de unas pruebas que son inesperados. “Un asunto de risa o muerte”, añade el director, editor y actor que da vida al galeno.

Varias son las referencias humorísticas en esta obra de Fillmore. El cineasta destaca a “Monty Python, en especial John Cleese. También el cine de los hermanos Zucker. La segunda parte del corto tiene también otras influencias como ‘La maquina Hamlet’ de Heiner Müller, el cine de David Lynch, los monólogos de Paddy Chayefsky en Network o los de Adolfo Aristarain”.

Fillmore trabaja ahora en varios rodajes para cine y televisión, y ultima el guión de un largometraje que rodará entre Los Ángeles y España. Lo produce junto a Alejandro Miranda (‘Buried’) y Jorge Alonso (‘Impares’) y está basado en el corto ‘Hold for applause’, una comedia romántica virtual en tiempos de pandemia.