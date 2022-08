Gerald B. Fillmore triunfa en el Festival de Cine de Tarazona

La decimonovena edición del Festival de Cine de Comedia de Tarazona y el Moncayo ‘Paco Martínez Soria’ ha llegado en la tarde de este sábado a su fin con una gala celebrada en el Teatro de Bellas Artes. Los actores Miguel Rellán, Pedro Casablanc, Leticia Dolera y Fran Perea han puesto el glamur a la cita turiasonense al recibir diferentes premios. Además, el cineasta zaragozano Gerald B. Fillmore se ha llevado el galardón al mejor cortometraje por ‘For Pete’s Sake’.

La ceremonia, que ha sido conducida como es habitual por Luis Larrodera, ha permitido el desfile de todos los distinguidos. Fran Perea saltó a la fama por su participación en ‘Los Serrano’, recibió el Premio Talento de Comedia, algo que reconoció que le hace "muchísima ilusión, porque al final en esta profesión te implicas tanto a nivel emocional y se vuelve tan importante en tu vida que este tipo de cosas te llenan y dan sentido a todos los esfuerzos, es una recompensa estupenda".

Otra de las galardonadas fue Leticia Dolera, que ha merecido el Premio Autora de Comedia. A lo largo de su carrera, ha escrito e interpretado personajes de toda índole que le han permitido crear personajes complejos y poder observar el humor desde muchos puntos de vista. "Desde mi primer corto, ‘Lo siento te quiero’, ya coqueteaba con la comedia, esa comedia que nace del dolor y del defecto de los personajes y cómo a través de las heridas caminas hacia la luz. Creo que la comedia es una forma de reflexionar sobre nosotros mismos y de liberarnos un poco". La intérprete barcelonesa se deshizo en elogios hacia el Festival de Tarazona: "Le tengo muchísimo cariño. Estuve hace muchos años en la sección oficial de cortos de jurado y fue muy bonita la experiencia. Además, uno de los capítulos de ‘Vida perfecta’ de la temporada uno se rodó en Tarazona, así que me hace muy feliz recibir este premio".

Y el Premio Tarazona y el Moncayo lo han recibido ‘ex aequo’ los actores Miguel Rellán y Pedro Casablanc. El primero, con más de 200 personajes a sus espaldas, es un indispensable del cine español y ha estado bajo la batuta de directores como Garci, Borau, Cuerda, Colomo o Miró. "El humor, muchas veces, es el vehículo más rápido para decir cosas, porque la tragedia es relativamente fácil, pero hacer buena comedia es muy complicado, en seguida se cae en la cosa barata y el chascarrillo grosero y zafio", ha aseverado. Por su parte, Casablanc, un actor que es pura presencia escénica y trabaja magistralmente tanto la poética de la risa como la dramática de una tragedia, ha destacado también que este premio "supone un reconocimiento a mi trabajo como actor de comedia también. Yo he sido siempre espectador de comedia, me ha gustado mucho y, sin embargo, se me ha encasillado en papeles más serios, en personajes más duros o más antipáticos. La verdad es que es como si me abrieran una puerta hacia una nueva faceta de mi trabajo".

Más premios

Tras una semana de proyecciones, también ha llegado el momento de ensalzar a los títulos a concurso en las diferentes categorías. La principal, la de mejor cortometraje, ha recaído en el zaragozano Gerald B. Fillmore con ‘For Pete’s Sake’, un reconocimiento que le permite ser candidato a los Premios Goya 2022. En la categoría de mejor guión triunfó José Pozo con ‘Plastic Killer’, mientras que, en las categorías de actuación, Laura Gómez-Lacueva recibió el premio a mejor actriz por ‘Plastic Killer’ y Dafnis Balduz el de mejor actor por ‘Molaphone’. El de mejor música original fue para David Ruiz por ‘Bottle Rocket to Pluto’; el de mejor dirección artística para Ysrael Sánchez por ‘Plastic Killer’; y ‘Remember why you started’ el de mejor montaje, mejor dirección de fotografía y mejor dirección. El Premio del Público fue para el corto ‘Tula’, de Bea de Silva, y para el largometraje ‘Todos lo hacen’, de Martín Cuervo.