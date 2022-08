Gerald B. Fillmore: "Si le va bien al cine aragonés, le va bien a todo Aragón"

¿Tenía ganas de volver a Zaragoza, su ciudad?

Claro, sobre todo si tengo la oportunidad de compartir mi trabajo. Me hace muy feliz escuchar las risas del público, y más si son de casa. Vengo bastante, teniendo en cuenta lo lejos que vivo. En junio estuve en los Premios Simón, en Huesca; en Navidades pasé aquí unos días con la familia y el pasado octubre presenté en el cine Cervantes la gala de clausura del Saraqusta Film Festival. Disfruto mucho, especialmente desde que soy padre y mi mujer, que también es maña, y yo podemos redescubrir Zaragoza con nuestros hijos pequeños. Les encanta.

¿Qué echa de menos cuando está en Los Ángeles?

La gente. La familia y mis amistades de Zaragoza y Madrid. Los restaurantes, la vida de España, las calles, la actividad cultural, ese disfrutar el momento y prolongarlo eternamente que tenemos los españoles.

¿Y viceversa?

De Los Ángeles me gusta la interculturalidad, la hermandad latina, el carácter tan familiar y cercano de la gente en California y el trato en servicios a la hora de ir al banco, darte de baja del teléfono o comprar un billete de tren… creo que aquí nos machacan mucho.

Además de actor, su faceta como guionista y director de cortometrajes le está dando muchas alegrías…

En realidad es como empecé, haciendo cortos. Luego me centré en el teatro con mi compañía The Sinflow y en diversos proyectos para televisión. Así que dejé el cine por un tiempo, pero hace un par de años volví a entrar en el mundo del corto y me ha dado muchas satisfacciones. Tanto con ‘Hold for applause’ (‘Esperen al aplauso’), que ha recorrido más de 100 festivales por todo el mundo y ha cosechado 25 premios, como con ‘For Pete’s sake’ que se proyecta el próximo martes en el centro Joaquín Roncal de Zaragoza. Era originalmente una pieza de teatro que representé con Francho Aijón en el Teatro del Mercado, en el pub El Zorro y en Madrid.

En el teatro tampoco le está yendo nada mal en este momento…

Llevaba sin hacer teatro desde que estuve en el Centro Dramático Nacional con ‘Firmado Lejárraga’, justo antes de la pandemia. Hace unos meses participé con dos piezas en el festival internacional de teatro Brisk en Los Ángeles –ganó cinco premios– y fue una gozada volver a disfrutar del directo. No es tan común allí. El mundo teatral no es tan rico y activo como en España.

¿En qué proyectos trabaja actualmente?

Ando con varios rodajes para cine y televisión. Justo esta semana estoy acabando un guion de un largo que rodaremos entre Los Ángeles y España. Lo produzco con Alejandro Miranda (‘Buried’) y Jorge Alonso (‘Impares’) y está basado en el corto ‘Hold for applause’, una comedia romántica virtual en tiempos de pandemia.

¿Tiene en mente trabajar en un futuro en Aragón?

Sí, pero aún es pronto. Hace años que tengo un proyecto para televisión con Nacho Rubio. Cada vez está más cerca de ver la luz y gran parte transcurre en Aragón. Es de las cosas que más ilusión me hace y estamos sumando gente fantástica.

Siempre se dice que esta es una tierra de cine, pero en más de un caso los profesionales aragoneses del sector se han tenido que marchar fuera para desarrollar su carrera. ¿Qué es lo que falla?

Puf, hay mucha gente aquí que conoce mucho mejor que yo cómo funciona el audiovisual en Aragón. Sé que hay muchas personas que están trabajando duro para aumentar el número de rodajes y proyectar Zaragoza como ciudad de cine. Para ello también es importante concienciar y que se entienda lo beneficioso que es para la economía, el turismo y para crear puestos de trabajo. Si le va bien al cine aragonés, le va bien a todo Aragón.