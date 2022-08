Un libro rescata la leyenda medieval de Rodrigo y Marica, los amantes de Graus

Graus acogió este viernes la presentación del libro 'Rodrigo ama a Marica: la leyenda grausina', de Miguel Ángel Clavería Abizanda, una historia medieval que permanecía oculta tras una inscripción grabada en la piedra de los dinteles de puertas y ventanas del palacio de los Mur, una reconocida casa de la villa ribagorzana.

La presentación, organizada por la Asociación Amigos de la Virgen de la Peña de Graus, tuvo lugar en el Teatro Salamero, con entrada libre y la colaboración asimismo de la Librería Magister de Graus. En el acto participaron, junto al autor y al prologuista del libro, Antonio Baldellou Vázquez; la alcaldesa de la villa altoaragonesa, Gema Betorz Périz, y en representación del IEA el presidente de su Consejo Rector, el diputado y presidente de la Comisión de Cultura de la Diputación, Francisco Mateo Rivas. Además, contó con la representación teatral de una pequeña muestra de la obra basada en el libro por el Grupo Medieval de Graus.

El libro trata de una leyenda popular que se desarrolla en el escenario medieval del pueblo de Graus. Rodrigo era el orgullo de la poderosa casa Mur, y Marica, la bella hija del boticario moro de la villa altoaragonesa. Se sabe que el primero existió, pero no si la traducción del nombre de la inscripción sería María o Marica. Según explica el autor, "en este libro cuento la versión que yo me imagino a raíz de la inscripción. A Rodrigo le querían casar con otra chica, pero él reafirmo su amor por Marica, quien en mi versión es la hija de un moro".

Al principio, este relato no estaba destinado para convertirse en un libro sino para un artículo, pero una vez que Miguel Ángel Clavería empezó, no pudo parar de escribir. "La idea surgió en 2009 y dos años después ya estaba casi lista, pero me convencieron para añadirle ilustraciones", comenta. Pero al año siguiente sufrió una perdida temporal de la visión que le duró cuatro años y el proyecto de los amantes grausinos quedó paralizado. Tras una nueva espera por la pandemia, finalmente se espera que la publicación del libro llegue por fin en la primavera-verano de 2023.

'Rodrigo ama a Marica: la leyenda gruasina' ha querido referenciar al arte antiguo, escrito en verso, en décimas y en un cuidadoso grausino del bajorribagorzano. "Graus es el pueblo de la comarca que más se ha castellanizado a lo largo de los años, por eso su lengua es diferente al resto y no se habla de un bajorribagorzano común sino del propio grausino", señala el autor, quien también ha llevado a cabo diferentes proyectos como un breve estudio gramatical y diccionario sobre el grausino.