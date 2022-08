Jaca se convierte en epicentro cultural en verano con la celebración de la Feria del Libro

La ciudad de Jaca atrae a numerosos turistas que llegan al Pirineo para disfrutar de la naturaleza, pero también pretende ser un referente cultural en los meses de verano. Con esa idea se organiza la Feria del Libro, que este año ha tenido como protagonista a la escritora Espido Freire, ganadora del premio Planeta en 1999, quien ayer fue la encargada de pronunciar el pregón de la edición número 23.

Es una cita literaria más que consolidada en esta época estival y que va a contar con 51 autores y autoras. Además, incorpora un amplio programa complementario, con más de una veintena de actividades, que se desarrollarán del 17 al 21 de agosto. El certamen literario cambia de ubicación y se celebra en la plaza Biscós. Estos días se beneficiará del aluvión de turistas que pueblan la ciudad.

El Salón de Ciento del ayuntamiento se quedó ayer por la tarde pequeño para escuchar el pregón de Espido Freire, que regresaba a Jaca cinco años después de la última ocasión, con motivo de la puesta en escena de ‘El Hogar del Monstruo’, una obra de teatro con textos suyos y de Fernando Marías. La escritora reconoció que le gusta viajar «a una ciudad donde siempre me han ocurrido cosas extraordinarias y donde siempre me han tratado fenomenal». Ayer fue una jornada de reencuentros con «viejos amigos, personas que confiaron en mí cuando no era conocida ni estaba consagrada, ni era autora, más allá de una niña de 24 años».

Espido Freire durante el pregón. Laura Zamboraín

En su discurso hizo referencia a esas primeras veces en Jaca, a sus inicios, antes de ganar el Planeta, cuando apostaron por ella escritores y editores aragoneses, algunos vinculados a la ciudad, como Ramón Acín o Juan Gavasa. Además, reconoció que en sus visitas aprendió «la fascinante visión que tiene el Pirineo aragonés y que ofrece al mundo». Fue «un honor y un placer» inaugurar esta cita, y recordó que «aún no se han terminado las palabras para referirse a la literatura» y que dar el pregón de una feria es una de las cosas más satisfactorios para un escritor.

Por la mañana estuvo presente en la feria firmando libros, donde recibió el cariño el público. «Estamos en una ciudad que crece en vacaciones, hay muchos vascos, yo soy de Bilbao y se me ha acercado mucha gente. Llevo casi 25 años publicando, muchos me recuerdan desde muy jovencita, desde el premio Planeta y para algunos lectores les da la impresión que he crecido con ellos, lo que es muy entrañable», aseguró la escritora.

Esta XXIII Feria del Libro se presenta con sus mejores galas y con actividades muy variadas, «todo para darle el cariño al libro», señalaba Javier Acín, concejal de Cultura. Dentro de ese amplio programa se incluyen, además de la presentación y firmas por parte de los autores, música, talleres, actividades infantiles o exposiciones.

Como siempre, también hay sellos de literatura infantil. Laura Zamboraín

Hoy, a las 11.00, comenzará en la biblioteca un taller de caligrafía. A las 18.00 y 19.00 tendrá lugar la presentación de los libros ‘Leyendas aragonesas’, de varios autores, y ‘Postludio’, de Miguel Ángel Yusta. Y a las 20.30, en el Salón de Ciento municipal, diálogo con Rosario Raro sobre su novela ‘El cielo sobre Canfranc’.

La de Jaca no es la única cita literaria de la comarca. Este sábado, Villanúa acoge la VII Feria del Libro y del Cómic. Miriam Julián, responsable de la biblioteca, destaca que este año se quiere dedicar especial atención al cómic aragonés. Se podrá conocer la revista Adoquín, un proyecto de Hombre Picaraza y Daniel Foronda que ha logrado reunir a lo más granado del cómic de la región.

Igualmente se va a ofrecer una interesante programación de cuentacuentos con Roberto Malo, Daniel Tejero y Sandra Araguás. La poesía también ocupa un lugar destacado. La editorial Olifante llevará a sus autoras Belén Mateos, Tere Irastortza, María Coduras y a Mohsen Emadi, que han editado recientemente diversos poemarios. El plato fuerte de la feria se deja para el final: el gran escritor aragonés de novela histórica, José Luis Corral, conversará con su hijo, el también escritor Alejandro Corral, sobre ‘El Santo Grial en la Jacetania’.