Rigoberta Bandini pone punto y final a Cap Roig con un show nada convencional

Rigoberta Bandini, una de las artistas más aplaudidas del panorama nacional actual, ha puesto punto y final a la XXII edición del Cap Roig Festival con un show nada convencional en el que ha hecho un repaso de los temas de su corta pero acelerada carrera musical, que incluye composiciones propias y versiones de otros cantantes.

Paula Ribó González, conocida artísticamente como Rigoberta Bandini, ha abierto el concierto organizado por Clipper's Live con el impulso de CaixaBank en los jardines botánicos de Cap Roig con su tema 'In spain we call it soledad' (2020) con el público levantado cantando con ella.

La artista, con su minifalda de colegiala, una camiseta blanca, calcetines hasta casi las rodillas, gafas de sol y un moño, ha escogido para abrir y cerrar el espectáculo dos temas que se hicieron virales en Spotify y YouTube y acabaron convirtiéndose en la banda sonora del confinamiento y la desescalada posterior, 'In spain we call it soledad' y 'Too many drugs'.

Tras la pandemia y con la vuelta de los conciertos, la cantante pop, actriz de doblaje y escritora catalana empezó gira con un show sin prejuicios y sincero como todos los trabajos que hace y esta noche, con esa espontaneidad y la desenvoltura que la caracteriza, ha puesto al público en pie en casi todos sus temas.

Esta barcelonesa de 32 años fue en diciembre pasado una de los 14 seleccionados para formar parte de la primera edición del Benidorm Fest con la canción 'Ay mamá', optando a representar a España en Eurovisión, y quedó segunda.

Esta noche, una de las principales figuras del "indie" nacional ha interpretado también la primera versión de 'Ay mamá', previa al Benidorm Fest que hizo crecer su popularidad, en un espectáculo que no deja indiferente a nadie.

Rigoberta Bandini, en un momento de su actuación. David Borrat

La artista, que se ha mostrado contenta de estar en el escenario de Cap Roig, ha sido aplaudida tras decir: "Nunca había cantado en un sitio que pareciera el comedor de mi casa, con mi familia, mis amigos y los que estáis aquí que también ya sois mi familia".

El espectáculo, en el que comparte protagonismo con una corista embarazada, tres bailarinas vestidas de tenista, bailarina clásica y futbolista, y dos músicos al teclado y a la percusión, es desenfadado y nada convencional.

En el escenario todos ellos se han movido de un lado al otro con saltos, gateos, contorsiones, tuerking entonando canciones como 'Fuck Fuck Fuck poem', en el que se ha despojado de las gafas de sol, 'Cuando nazcas' o 'A todos mis amantes'.

No han faltado tampoco sus versiones del 'La, la, la' de Masiel, 'Corazón contento' de Marisol o el 'Así bailaba' de Los payasos de la tele, que grabó junto a Amaya, de la que ha dicho: “la última canción que he escrito e incita a bailar, así que levantad el culo de esas sillas y a bailar”.

El público ha obedecido encantado de estar allí, mientras en el escenario incluso se saltaba a la comba.

"Una persona que está aquí y nadie esperaba que viniera al concierto: "¡Julio Iglesias está aquí!", ha soltado la barcelonesa para dar paso a la canción que lleva dicho nombre.

Uno de los momentos álgidos de la hora y cuarto de concierto ha llegado cuando Rigoberta –que ya se había vestido de noche- y su corista han dejado al descubierto sus pechos en la versión más conocida del "Ay mamá", acompañadas por la platea en pleno, 2.440 asistentes bailando y cantando con las artistas.

Tras este tema, que la ha convertido en la voz de una generación, otro momento culminante ha sido cuando han interpretado el single 'Perra' publicado a principios del año pasado y su versión rap, una canción que han presentado con un "¿cómo los estáis pasando, cuántas perras han venido a Cap Roig?" y con una inmediata respuesta de la platea, brazos arriba.

También en 2021 la cantante barcelonesa sacó 'A ver qué pasa', tema que formó parte de una campaña de publicidad de una conocida marca de cerveza que se convirtió en uno de los temas del verano y esta noche ha hecho que la grada, con varias menores en ella, saltara y bailara al son de esta pegadiza canción.

Para poner fin a su show, Bandini ha escogido su más reciente tema 'Así Bailaba', inspirada en la canción de los Payasos de la Tele, que grabó junto a Amaya, y la ha encadenado con 'Too Many Drugs'.

Con estos sones del Rigotour también se ha clausurado la vigésimo segunda edición del Cap Roig Festival que ha contado con 43.200 espectadores, ha conseguido colgar el cartel de entradas agotadas en 11 de las 19 actuaciones y ha tenido un índice de ocupación del 93%.

En total, 19 actuaciones de grandes estrellas internacionales y nacionales han conformado, un año más, un cartel ecléctico y de primer nivel, con el objetivo de volver a ofrecer al público una experiencia cultural única en un entorno inigualable de la Costa Brava.

Tras su paso por Cap Roig la cantante catalana seguirá su gira por tierras andaluzas, en ciudades como Almería o Granada.