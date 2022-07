Rigoberta Bandini: "Avanzamos, pero las tetas aún dan miedo"

El gran público la ha conocido al grito de "paremos la ciudad sacando un pecho fuera al puro estilo Delacroix", como dice el estribillo de 'Ay mamá', el himno feminista que al final no fue a Eurovisión pero que ha sido, y es, uno de los éxitos del año. Rigoberta ("me hacía gracia el nombre") Bandini ("es el apellido de un personaje de las novelas de John Fante") es "un proyecto", una creación de Paula Ribó, una treintañera catalana que canta y se dedica al doblaje desde su más tierna infancia. Y a la que no le gusta tanto como a Rigoberta la exposición mediática..., de ahí que este mismo mes, después de decir públicamente que está "hasta el coño" de ciertas cosas, haya anunciado que va a hacer un paréntesis en su carrera musical cuando termine sus compromisos del otoño.

¿Qué pasa, hay alguna pelea interna entre Rigoberta Bandini y Paula Ribó?

Ambas son muy parecidas. Rigoberta es un personaje público y Paula... lucha por existir.

No me diga más. Paula envidia algo de Rigoberta.

Igual la capacidad de materializar los sueños... Pero es que Rigoberta Bandini nació como un proyecto para mis amigos. Yo no imaginaba el alcance.

¿Le ha resultado cómodo esconderse tras un nombre tan rimbombante?

Sí, he estado supercontenta así. He podido seguir con mi vida, que es muy familiar y muy normal. Pero en algún momento hay que terminar con la fiesta que empezó hace dos años, supongo.

¿Matando a Rigoberta?

No, eso no.

Sería una pena, da gusto oírla cantando 'por qué dan tanto miedo nuestras tetas'. Por cierto, ¿por qué cree que asustan?

Vamos avanzando pero siguen dando miedo. Tienen su simbología... ¡Hay tetas de muchos tipos!

¿Qué simbolizan para usted?

-Son mi feminidad precoz, el amor a mi cuerpo (que odiaba en la adolescencia), el momento en que he logrado estar en concordancia con él...

¿Tiene una relación amor-odio con ellas? Con sus tetas, digo.

Antes sí. Pero ahora ya he hecho las paces con todo mi cuerpo, lo admiro: ha sido el hogar de una personita durante nueve meses.

Enhorabuena. Pero en Facebook todavía no se pueden ver pechos...

Cierto. Es curioso cómo coexisten estas realidades: cada vez está más normalizado lo de ver cuerpos, pero no en todos los sitios. En el caso de las tetas es porque muchos ven en ellas algo únicamente sexual, aunque son mucho más.

Les ha dedicado una canción a todos sus amantes...

No tengo tantos. Pero si fuese así no pasaría nada.

De Julio Iglesias, a quien también dedicó una canción, se dice que se ha acostado con 3.000 mujeres.

Julio es un icono kitsch, un icono de la masculinidad, lleva la marca España. Quise generar controversia.

¿Usted prefiere ser truhana o señora?

Mmm... En el fondo no me interesa ser ninguna de las dos cosas.

Otra disyuntiva: ¿prefiere ser dobladora o cantante?

Son satisfacciones muy distintas. Mi relación con los micros viene desde que tenía 7 años: he crecido como persona en esa profesión.

Ha doblado a Poppy, la protagonista de 'Trolls', que es 'supercuqui'. ¿Tiene usted algo que ver con ella?

Bueno, ella es una feliciana, también un poco ingenua, y siempre ve lo positivo. Al menos durante un día estaría bien ser ella.