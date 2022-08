Leer para aprender: sobre James Joyce y el 'Ulises'

Los mitos, a veces, conviene relativizarlos. O cuando menos, adecuarlos a la realidad que vivimos. Por eso este libro es necesario, estimulante y de agradecer. Necesario para ver algo más de lo que para muchos es niebla y puede que sea más, pereza. Estimulante porque desde su primera persona -honesta, fabuloso valor-, Eduardo Lago cuenta de donde viene este ensayo, qué fin tiene y lo que le ha marcado el ‘Ulises’ de Joyce. Agradecimiento porque todo lo que proporciona este libro, y cuando decimos todo, nos referimos también a ese todo de título, ‘Todos somos Leopold Bloom’. En esa totalidad, en la universalidad que pretende encerrar; se encuentra esa individualidad que hace del ‘Ulises’ lo que es. El paso de una manera a otra de comprender la literatura.

Tras más de treinta años viviendo en Nueva York, visitador perenne del Dublín del Bloomsday y fundador de la Orden del Finnegans, Eduardo Lago explica cada capítulo de la obra capital del siglo XX con el cuidado y detenimiento de quien lo ama. Desmenuzando cada hora del Ulises, lugar, símbolo, color, técnica (nunca se debe olvidar), correspondencia; lo que aporta como nuevo Eduardo Lago, es lo que casi nadie realiza, trabajo simple y profundo. Para quien haya leído el ‘Ulises’, una fuente de recuerdos y olvidos inconscientes que todo buen lector tiene. Para los que todavía no lo hayan leído, un acicate eficaz para hacerlo con cuidado, esmero, respeto, ganas de aprender y sobre todo, ganas de disfrutar. Para los que no quieran leerlo nunca, quizá este texto les ayude a mirar un poco más allá.

Porque eso es lo que es este libro, una manera de ir un poco más allá en el aprendizaje y evolución de un texto que pasado un siglo no se agota. Por eso es un clásico, es atemporal, marca un requiebro en la historia de la literatura; y si somos honestos como Lago, un requiebro en nuestra experiencia lectora. Hacía falta que un editor como Joan Tarrida, desde su casa de Galaxia Gutenberg, trajese y diese luz al empeño de Lago. Algo que agradecerán los amantes de la literatura, los aprendices y los que todavía no leyeron el ‘Ulises’ pero no se cerraron en banda a hacerlo.

Ahora con este libro tienen la oportunidad de saltar la valla y entrar en lo que no habían pisado nunca. Buen paseo por el día de junio de Dublín de hace más de un siglo, no todo el mundo se atreve. Como el publicar este libro necesario porque no había otro igual. Sencillo, claro y diáfano; como publicar la obra de Joyce, de la que todos somos deudores. Seamos seres lúcidos como Eduardo Lago, o no. Leer para saber.

Ahora con este libro tienen la oportunidad de saltar la valla y entrar en lo que no habían pisado nunca. Buen paseo por el día de junio de Dublín de hace más de un siglo, no todo el mundo se atreve.

LA FICHA

‘Todos somos Leopold Bloom. Razones para (no) leer el Ulises’. Eduardo Lago. Editorial Galaxia Gutenberg. Barcelona, 2022. 210 páginas.