Clara Chaín, actriz: "Tomar un simple café con Mabel Lozano es como un máster"

Jacetana emigrada, jacetana que retorna a menudo. No se despega por completo de su casa...

No, en absoluto. Procuro venir todo lo posible desde Madrid, donde vivo ahora, mi familia y mis amigos están aquí.

Su primer destino tras dejar Jaca no fue la capital de España.

Siempre tuve claro que quería ser actriz. Cuando llegó el momento crítico de elegir el tipo de bachillerato, entendí que debía salir. En Málaga había un instituto que me permitía acabar el colegio y hacer unos grados de artes escénicas al mismo tiempo, así que fui para allá a los 16 años.

A los 18 sí puso proa a Madrid.

Bueno, ahí están todas las opciones, aunque también somos muchos los que llegamos cada año. El trabajo como modelo es algo que surgió de rebote, descubrí ese mundo a través de la actuación, por gente que había probado lo de compaginarlo; me decían que se podía. He comprobado que sí, son compatibles, aunque muy diferentes. Trataré de seguir haciendo ambas cosas.

Cada día se aprende algo nuevo, dicen. ¿Cierto?

Las actrices tenemos un reto continuo en las pruebas, hacer un ‘casting’ tras otro, millones de ellos hasta que aparecen uno o dos trabajos. Esas pruebas consisten en interpretar un papel antes personas que no conoces, son un aprendizaje continuo.

Luego aparece gente como Mabel Lozano en la vida, realizadora comprometida y ganadora del Goya, y todo mejora.

Ya lo creo. He hecho papeles pequeños en buenas series, pero Mabel Lozano está calentita en mi corazón; tomar un simple café con ella es como un máster, y trabajar con ella, otro. Como modelo tengo menos preparación, porque no era el plan –ríe– y me faltan tablas, pero la última campaña para Pepe Jeans me permitió entender cómo se trabaja en una estructura grande; me pongo muy ‘esponjita’, me fijo en las funciones de cada uno y lo asimilo todo.

¿Cómo ha sido participar en la docuserie ‘PornoXplotación’?

Es un proyecto que no deja indiferente a nadie, ni a quienes hemos estado dentro ni a quienes ya han visto imágenes, y seguro que pasa lo mismo con el público. Se habla de una historia real, muy dura; como actriz te pones en la piel de una persona ha pasado por un infierno. Sabes que ella va a ver la película, además; no quieres que tu trabajo decepcione a esa persona, has de hacer justicia a lo que se cuenta.

El equilibrio es complejo.

Sí. Es una denuncia, pero Mabel insistía mucho en que no quería hacer ‘porno del porno’; es dar visibilidad sin la carga de morbo, un enfoque tan sutil como crudo; personalmente te ves en situaciones muy fuertes, escenas que son una recreación para ti pero fueron reales y durísimas para otra mujer. Te revuelve las tripas, pero el fin de este trabajo es muy bonito, reivindicativo.

¿Cómo es Clara Chaín a ojos de los suyos?

Bueno, si preguntas a mis amigas de Jaca de toda la vida, con las que acabo de pasar un fin de semana de casa rural, probablemente te dirán que soy una tía divertida, que disfruta haciendo reír a la gente. También soy un buen hombro para llorar, escuchar o si se tercia, dar consejos, aunque ellas también se han comido unas cuantas lloreras mías…

El otro día ejerció de embajadora de su provincia en la tirolina de Fiscal, donde llevó a su pareja, Adrián Lastra.

¿Embajadora? ¡Me encantaría ese título! Otra cosa no, pero orgullosa aragonesa y jacetana sí soy. De la tirolina de Fiscal habíamos oído que era la más rápida del mundo, así que queríamos probarla. Me dan miedo estas cosas, pero vale la pena; las vistas son impresionantes, además. Habíamos pensado en ir luego a comer al Balcón del Pirineo, pero al final hacía tanto calor que nos fuimos de bocadillo a las pozas de Bergua, a darnos un bañito. La próxima vez será.