Laura Gómez-Lacueva, nuevo fichaje de 'La que se avecina': "Va a ser una etapa muy bonita"

Hace unos días, la productora Mediaset España compartía con sus seguidores algunas novedades de la decimotercera temporada de la serie 'La que se avecina'. Una de ellas era el nuevo escenario, el edificio ubicado en el número 49 de la calle Contubernio; al tiempo que daba la bienvenida a los diez nuevos personajes que entran a formar parte de la familia de la serie, entre los que se ha colado la actriz zaragozana Laura Gómez-Lacueva.

"Estoy muy feliz y emocionada de ser una de las nuevas vecinas", afirmaba la actriz poco después de hacerse pública la noticia. Gómez-Lacueva, que ha comenzado ya la grabación de los nuevos capítulos, dará vida al personaje de Greta Garmendia, una farmacéutica, madre de familia que, además, es presidenta de la comunidad.

La actriz se une así al elenco de la serie, integrado por actores como Fernando Tejero, Macarena Gómez, Jordi Sánchez, Eva Isanta, Félix Gómez o Nacho Guerreros, entre otros. "El recibimiento de nuestros compañeros de reparto ha sido fantástico. Nos subimos a un buque enorme que viaja a velocidad de crucero, pero en el que todos nos han tendido la mano para subir a él. Creo que va a ser una etapa muy bonita", reconoce.

El nuevo fichaje surge de la productora Contubernio Films, con la que la intérprete trabaja desde 2021 en la serie 'El Pueblo', en la que da vida al personaje de Mariajo Soler en su tercera temporada y sigue en la cuarta. "La verdad es que hubo mucho 'feeling' desde el principio y mi personaje gustó mucho. Son dos papeles completamente diferentes, y supone un salto importante, pero que hayan depositado su confianza en mí me da mucha seguridad y tranquilidad", admite.

Además, Gómez-Lacueva destaca la labor de los guionistas de la serie, y admite que estos textos son "unos buenísimos aliados a los que tan solo puedes unirte para sumar". Para la intérprete zaragozana de 47 años, que hace unos días se alzaba en Huesca con el reconocimiento a la Mejor Interpretación Femenina en los Premios Simón por su trabajo en el cortometraje 'Parresia', de Nacho Lasierra, está siendo un momento verdaderamente dulce a nivel profesional.

"Está siendo un no parar porque, además de todo esto, después del verano comenzaré con la decimoséptima temporada de Oregón TV. Y, a finales de 2022, volveré al teatro con un proyecto que me hace una ilusión tremenda, pero sobre el cual, de momento, no puedo avanzar más", avanza.

La actriz zaragozana Laura Gómez-Lacueva Javier Mantrana

En el camino

Sin embargo, si hay algo que la actriz siempre ha sabido, es que de mayor quería ser lo que es: "Lo he sabido desde siempre. De hecho, de niña jugaba a ser actriz, por lo que para mí siempre ha sido un sueño que, de repente, se hizo realidad", explica. Eso sí, no sin pelear y luchar contra todo tipo de impedimentos que, a pesar de todo, jamás pudieron con sus ganas de continuar: "Cada día me siento muy afortunada de estar aquí y de que me sigan llamando, siento que estoy en el camino".

Además de su trabajo en el medio televisivo, Gómez-Lacueva es, lo que podría decirse, una actriz 360º, se mueve con facilidad en los escenarios -que lleva pisando desde 1998-. Actualmente forma parte de la compañía La Extinta Poética con la que se encuentra inmersa en la gira de 'Convertiste mi luto en danza'. En el ámbito audiovisual, cuenta con apariciones en las películas 'Historias Lamentables', de Javier Fesser, 'Las niñas', de Pilar Palomero o 'El Reino', de Rodrigo Sorogoyen.