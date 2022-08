Javier Jiménez: "La televisión de los 80 no podría hacerse hoy"

«Mi madre quería que yo me dedicase al Derecho pero a mí me interesaban otras cosas: la montaña, la gimnasia, dibujar, el fútbol, admiraba a ‘Lobo’ Diarte, y por supuesto el cine. Cómo me voy a olvidar de ‘El Zorro’, con Alain Delon u otros actores, o del estreno de ‘La guerra de las galaxias’. Nos volvió locos a todos», dice Javier Jiménez, que está a punto de organizar, el 26 de agosto, una fiesta campestre con concierto incluido en Santa Cruz de la Serós para presentar su documental ‘Tañen furo’, con el músico, Javier Idoipe, Idoipe.

¿Por qué le marcó tanto ‘La guerra de las galaxias’?

Plantea un asunto eterno: el viaje del héroe, la llamada a la aventura; es también la travesía del escritor. Me pareció una película muy hermosa. Recuerdo cuánto nos impactó a mi hermano Raúl y a mí. Y a otros amigos.

¿Qué más le interesaba?

Soy hijo de ‘La bola de la cristal’ y de otros programas de entonces como ‘Metrópolis’ o ‘La edad de oro’, de Paloma Chamorro. O de aquel ‘Viaje con nosotros’ de Javier Gurruchaga. Aquella televisión de los 80, transgresora, no podría hacerse hoy. Fue importante en nuestra formación la movida madrileña: contagiaba libertad, ritmos, forma de vivir. Soy partidario de la vida.

¿Por qué lo dice?

A veces te enfrascas tanto en un proyecto, en un sueño, que pierdes la noción del tiempo e inviertes doce, catorce o dieciséis horas, y te pasas al otro lado. Te enfrentas a la posibilidad real, física, de la muerte.

¿No exagera?

No, no. Claro que no. Levantar proyectos de cine o televisión desde Aragón es muy complejo. Muy difícil. Tienes que remover Roma con Santiago y casi siempre te ven como alguien que viene a pedir, no a dar o compartir. Llevo más de treinta años dedicándome a ello y creo que no exagero. Sé que este es el camino.

Javier Jiménez se siente a veces como Juan Palomo: yo me lo guiso, yo me lo como. ] Francisco Jiménez.

Por cierto, el suyo es muy largo.

Creo que sí… Trabajé en una oficina pero me pareció que aquello no iba conmigo, y desde entonces he estado en muchas empresas y proyectos. He hecho cursos del INEM, he creado empresas, propias o en colaboración, y he crecido en el oficio audiovisual.

Ya. A lo largo de los años ha trabajado con productores, realizadores y operadores de cámara como Miguel Franco, Emilio Casanova, Ramón Gacías y su familia, José Miguel Iranzo, Víctor Lope, José Carlos Ruiz…

Sí. Y más, y más. De todos aprendes y en ese viaje hubo de todo. Con distintos equipos creo que he trabajado mucho. Hubo un momento que asumí la producción ejecutiva, hasta que me cansé un poco. Era como el lado oscuro, pero necesario, del oficio. Hice publicidad, vídeos corporativos, guiones. ¿Le digo una cosa?

Por supuesto.

Creo que lo que mejor hago son los guiones o la presentación de los proyectos. En la escritura soy convincente y disfruto mucho. Creo que soy capaz de escribir muy bien lo que quieren oír. Me gusta mucho el trabajo de mesa.

Vayamos con algunos de sus proyectos. ¿De qué se siente más satisfecho: de ‘Alma Mater Museum’, galardonado en Can-nes, de ‘Una roca en el mar’, sobre la Corona de Aragón, de su documental ‘Ordesa’…?

Todo es importante para trazar una carrera. He pasado por épocas diferentes y ahora, que casi lo hago todo, por necesidades más que por egolatría, me siento incómodo por ser una especie de Juan Palomo: concibes, desarro-llas, escribes un guion, produces, promocionas. Le contesto: creo que lo mejor que he hecho es ‘Inmortal’, un corto sobre la Semana Santa. Seguía un lema: «Todo es uno en el curso de la vida».

Vayamos con ‘Tañen furo’…

Es un documental sobre la música, el folclore, las tradiciones y las costumbres del Pirineo, un lugar que me encanta. ¿Querrá creerme si le digo que he hecho más de cien veces picos de 3.000?

Sí. ¿Qué hay en ‘Tañen furo’?

Muchas cosas… Permítame definirlo así: «Es una experiencia vital». Hemos oído y sentido a la gente del país, gentes con memoria e idioma que se asientan en la tierra. Se oyen los sonidos del Pirineo: el ruido del agua, el balar de los corderos, el canto de los pájaros, las modalidades del aragonés, el eco de los montes. Contamos con Javier Idoipe, que mezcla música electrónica y tradicional, y habla con las gentes. Lo registramos todo en vídeo.

¿Qué ha aprendido de Aragón?

Hemos grabado en San Juan de Plan, Bielsa, Espierba, Laspuña, Sahún, Yebra de Basa, Hecho, etc. Si vas a cara descubierta, con el corazón en la mano, la gente se te entrega y muestra lo que es y te da todo lo que tiene. En Aragón al respeto se le responde con generosidad, respeto, sinceridad y cariño.