Finaliza el rodaje de ‘La roca en el mar’, un documental sobre la Corona de Aragón

El monasterio de Rueda o el castillo de Peñíscola han sido los últimos escenarios del rodaje del largometraje documental ‘La roca en el mar’, dirigido por el aragonés Javier Jiménez y producido por Freeman Creación Audiovisual. La cinta - segunda parte de una trilogía que emitió Aragón TV el año pasado logrando un gran éxito de audiencia- narra la expansión, hegemonía y fin de la dinastía de los Aragón hasta la celebración del Compromiso de Caspe en 1412 cuando se pacta la coronación del infante castellano Fernando de Trastámara como rey de Aragón.

“Se trata de una dinastía que nace entre montañas y ríos estrechos en el Pirineo aragonés y que tiene como santuario el monasterio de San Juan de la Peña y de ahí se convierte en una casa hegemónica en todo el Mediterráneo, de ahí el título”, explica Jiménez, que asegura que su objetivo es “contar la historia tal y como es”.

“Realmente se llamaba Corona de Aragón pero unificaba varios territorios en según qué momentos. De hecho, la unión con el Condado de Barcelona en 1137 fue fundamental para adentrarse en el Mediterráneo”, indica el director. Por eso, la cinta repasa la expansión de Aragón, tras su unión con Barcelona, hacia Occitania y el Midi francés, tierras de Valencia y Levante en la península, las islas Baleares, Sicilia o Cerdeña e incluso la conquista de los Ducados de Atenas en el Peloponeso y de Neopatria en la actual Grecia.

Por eso, para primar el rigor científico e histórico, la película cuenta con historiadores de aquellos territorios que pertenecieron a la Casa Real de Aragón, como Barcelona, Valencia, Baleares, Sicilia, Midi Pyrénées-Languedoc Rousillon y Provence. Además de en Aragón, se ha rodado en tierras francesas, catalanas, valencianas y mallorquinas.

"Hemos llevado a cabo numerosas recreaciones de ficción con actores aragoneses como la vida en la corte de Alfonso II el Casto o la fuga de Jaime I de la Zuda de Zaragoza"

Sin embargo, las recreaciones han sido fundamentales a lo largo del rodaje, que cuenta con cuidadas escenas de ficción que destacan por su calidad técnica y artística. “Necesitábamos que el contenido fuera ameno para ayudar a entrar al espectador en la trama, y con este objetivo hemos llevado a cabo numerosas recreaciones de ficción con actores aragoneses como la vida en la corte de Alfonso II el Casto o la fuga de Jaime I de la Zuda de Zaragoza”, añade Jiménez, que asegura que ha sido un rodaje complicado, pero también muy bonito.

Además, se trata de la segunda parte de una trilogía. La primera, ‘Sangre Real’, habla sobre los orígenes del Reino de Aragón y la tercera recorrerá el periodo comprendido entre 1412 y 1492, cuando ocurre la conquista de Granda y se terminan de unificar los territorios bajo la conquista de Aragón y Navarra.

Talento aragonés

Tras las cámaras, ‘La roca en el mar’ ha contado con un equipo técnico mayormente aragonés y con varios profesionales de la tierra de renombre como Arancha Ezquerro, diseñadora del vestuario de películas como ‘La Novia’, ‘De tu ventana a la Mía’ o ‘Tensión sexual no resuelta’ o el compositor ejeano Lorenzo Cortés, ganador del premio a la mejor música del Festival Internacional Cannes Corporate Media & TV en 2018 con el documental ‘Inmortal’ sobre la Semana Santa en Aragón. El equipo de producción está encabezado por Javier Estella y Belén de Miguel.

A pesar de que su vida profesional le ha llevado en numerosas ocasiones a filmar lejos de casa, Jiménez asegura que prefiere rodar en casa. “En Aragón hay mucho talento y gente que se deja la piel en cada trabajo, sin olvidar la tenacidad que forma parte del carácter de la gente de esta tierra. Es complicado quedarse aquí pero prefiero rodar en casa”, reivindica.

“En Aragón hay mucho talento y gente que se deja la piel en cada trabajo, sin olvidar la tenacidad que forma parte del carácter de la gente de esta tierra"

Para llevar a cabo esta complicada aventura, han contado con el apoyo del con ayuda del Departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, la financiación de Caja Rural de Aragón y la coproducción de Producciones Sincompasiones. “Si no hubiera sido por ellos y por el compromiso de este equipo, este proyecto no podría haber salido adelante. La idea es que no se vea solo aquí, sino en cadenas de televisión de todo el mundo”, concluye Jiménez.