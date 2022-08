Víctor Moreno, el diseñador que viste a las estrellas del trap

A sus 25 años, el diseñador zaragozano Víctor Moreno está subiendo peldaños a bordo de su marca, Vitti Moreno, con la que ya ha vestido a algunas de las figuras más carismáticas del trap como Pedro Ladroga o La Zowi. Sus creaciones, transgresoras y audaces, auguran una carrera muy feliz.

Una vocación que le nació muy tempranamente. "Desde que tengo uso de razón, recuerdo estar lápiz en mano y dibujando sin parar. Me encantaba dibujar diferentes personajes, atendiendo siempre a los detalles como dibujar pestañas o complementos, cosa poco usual para un niño tan pequeño. Siempre he sido muy imaginativo y creativo", rememora. Y bucea en ese pasado, antesala de lo que está viviendo en el presente. "Recuerdo hacer vestidos con trozos de tela que me daba mi abuela para jugar con mis muñecas. Me encantaba ver las revistas y los desfiles de moda junto a mi prima, analizando y comentando cada ‘look’. Desde siempre he sentido una profunda admiración por la estética, y la moda me permitía aunar todas mis cualidades a través de los diseños. Creo que todo ello despertó en mí una temprana admiración por el mundo de la moda. Finalmente, me decanté por el bachillerato artístico y continué mis estudios superiores en Diseño de Moda", relata.Triunfó en casa en 2017, conquistando la primera edición del concurso Aguja Goyesca con su colección ‘Inside Goya’, inspirada en los ‘Caprichos’ de Goya, y dio el salto a Madrid.

"Planteo mi trabajo como un proceso creativo en el cual voy experimentando y evolucionando a través de la creación de mis diseños. Me gusta contar historias y que mis colecciones tengan un hilo conductor a través de lo diferentes ‘looks’, materiales y colores. Para mí es muy importante cuidar al máximo los pequeños detalles, de manera que confieran un acabado único y de calidad a las prendas. No quiero crear ropa vacía y sin alma", proclama.

Una filosofía que exige una implicación total. "Me gusta implicarme al 100% en cada parte del proceso creativo, desde los primeros esbozos hasta la sesión de fotos y futura publicación en redes. Para mí todo ha de tener un sentido y una estética muy concreta que englobe todo el proyecto, de manera que el público pueda entender aquello que quiero transmitir con mis diseños", concluye.