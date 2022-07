Dónde comprar las entradas para el concierto de Rigoberta Bandini en Zaragoza y su precio

Hace apenas un par de semanas, la artista barcelonesa Paula Ribó anunció que se tomaría un descanso indefinido de los escenarios al acabar su gira de 2022. Paula, más conocida como Rigoberta Bandini, es uno de los fenómenos musicales más impactantes de los últimos tres años, y el pasado 19 de marzo llenó la sala Mozart del Auditorio zaragozano en un concierto coronado con el éxito rotundo. Este martes se ha abierto la venta de entradas para el concierto que marcará esa despedida momentánea de los conciertos para la catalana, que se celebrará el 23 de diciembre en la sala Multiusos, también en el Auditorio, con una capacidad que supera en 3.000 localidades a la de su vecina, la Mozart.

Dónde comprar las entradas para el concierto de Rigoberta Bandini en Zaragoza

Las entradas se venden en dos puntos oficiales: Ibercaja y Entradas a Tu Alcance. El precio en ambos casos es el mismo, y único, al ser la sala uniforme y sin asientos: 30 euros, más tres euros de gastos en la transacción, para un total de 33 euros. Como suele ocurrir en la mayoría de los recintos a lo largo de los últimos años, todos los asistentes menores de 16 años deberán ir acompañados de su padre, madre o tutor legal.

‘Ay mamá’ sacudió la escena musical

Rigoberta Bandini sacudió la escena musical nacional en 2021 con el tema ‘Ay mamá’, toda una reivindicación de la mujer y la maternidad en paralelo, aunque sin entrar en conflicto con ambas realidades. Además de esa canción bandera, Bandini ha ido generando otros éxitos de audiencia como ‘In Spain We Call It Soledad’, ‘Too Many Drugs’ o ‘Perra’. Este mes ha estrenado la canción ‘Así bailaba’ junto a la pamplonesa Amaia, un bombazo instantáneo basado en la canción de Los Payasos de la Tele que cambia la letra para desterrar las connotaciones machistas.

A pesar de su anuncio de parón, Bandini mantiene una sólida base de fans que esperan con ansias sus nuevas creaciones en el estudio de grabación, en donde recibe el aporte de su pareja y teclista en directo, Esteban Navarro. Sus primos Belén y Juan Barenys, vocalista y percusionista respectivamente, suelen completar la alineación musical en los conciertos, donde el baile también es protagonista.